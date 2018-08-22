Патрульних поліцейських озброять автоматами

Після вбивства поліцейського в ході перестрілки біля Харківської міськради співробітникам Нацполіціі видадуть бронежилети четвертого класу і автоматичну зброю.

Як повідомляє NewsRoom, про це 22 серпня заявив заступник Національної поліції Олександр Фацевіч, підкресливши, що будуть створені спеціальні "бронегрупи", які будуть реагувати на ті виклики, де є загроза життю людей.

Говорячи про загибель патрульного Дмитра Кирієнко, він зазначив, що зараз проводиться перевірка дій поліцейських.

"Я можу сказати, що Дмитро робив все, щоб зберегти життя громадян", - сказав Фацевіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перестрілка сталася в Харкові в ніч на 20 серпня. Стрілець підійшов до будівлі мерії і почав стріляти в повітря. На шум вибіг охоронець. Тоді чоловік вистрілив в нього.

Після цього на місце інциденту була викликана поліція. Очевидці розповіли, що нападник буквально в упор розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Зловмисник був застрелений правоохоронцями з табельної зброї.

Потерпілий охоронець знаходиться в лікарні в дуже важкому стані.

Пізніше поліція встановила, що перед перестрілкою у мерії чоловік вбив свою дружину.