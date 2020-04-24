Патрони, порох і наркотики: інструктор снайперів з Десни незаконно продавав зброю. Фото

Інструктор школи підготовки снайперів в навчальному центрі Сухопутних військ (Десна, Чернігівська область) незаконно збував боєприпаси.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону України. Правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту боєприпасів.

Військовий незаконно збував боєприпаси

Перший раз, 27 березня, інструктор незаконно збув 100 патронів калібру 7,62 мм. У п'ятницю, 24 квітня, він намагався продати 2 тротилові шашки загальною вагою 400 гр, 40 патронів калібру 7,62 мм, 1 вибуховий пакет, 1 димову шашку, та приблизно 5 кг пороху.

За місцем проживання підозрюваного було проведено обшук, в ході якого знайдені та конфісковані наркотики, боєприпаси і приблизно 4 кг артилерійського пороху.

Затримання військового

Згідно ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) затриманому загрожує ув'язнення на строк від трьох до семи років.

Вилучені боєприпаси

Вилучені боєприпаси

Вилучені гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі ДБР затримали підполковника СБУ і його спільника, які перевозили на окуповану територію Донецької області готівку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!