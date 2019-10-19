Удар патріотизмом: на Луганськ скинули тисячі українських листівок

На окупований Луганськ з українських БПЛА було скинуто кілька тисяч патріотичних листівок.

Про це повідомляє телеграм-канал "ДвіЩ" (щоб подивитися відео доскролльте новина до кінця).

БПЛА

При цьому невідомо, хто саме є автором цієї акції. Також поки залишається в таємниці і зміст листівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це далеко не перша подібна акція. Різні листівки і агітаційні матеріали на окуповані території скидають чи не з початку бойових дій на Донбасі.

Листівки із запрошенням "в бригаду 200-х" скидали на Донецьк.

Листівками волонтери вітали окуповану Луганщину з Днем незалежності України.

А з 9 травня аналогічним способом "вітали" терористів в Горлівці.

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