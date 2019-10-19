Удар патріотизмом: на Луганськ скинули тисячі українських листівок

На окупований Луганськ з українських БПЛА було скинуто кілька тисяч патріотичних листівок.
Про це повідомляє телеграм-канал "ДвіЩ" (щоб подивитися відео доскролльте новина до кінця).
БПЛА
При цьому невідомо, хто саме є автором цієї акції. Також поки залишається в таємниці і зміст листівок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, це далеко не перша подібна акція. Різні листівки і агітаційні матеріали на окуповані території скидають чи не з початку бойових дій на Донбасі.
Листівки із запрошенням "в бригаду 200-х" скидали на Донецьк.
Листівками волонтери вітали окуповану Луганщину з Днем незалежності України.
А з 9 травня аналогічним способом "вітали" терористів в Горлівці.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".