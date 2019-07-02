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Підліткам із "ДНР" перекрили в'їзд у Росію: що трапилося

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Підлітки з окупованої частини Донбасу, яким виповнилося 14 років, більше не зможуть в'їхати в Росію, якщо у них на руках не буде паспорта терористичної "ДНР".

Таке обмеження прописано в "законі", який набув чинності 1 липня в самопроголошеній республіці, передає . При цьому видання додало: у більшості підлітків відповідного віку паспорта "ДНР" немає, адже вони його ще не отримали.

"І в найближчому майбутньому оформити навряд чи зможуть – у "республіці" і без того панує міграційний колапс через масову здачу документів на оформлення російського громадянства за указом Путіна", – написали пропагандисти.

Підліткам з

Підліткам з "ДНР" перекрили в'їзд в Росію

Раніше паспорти місцевим підліткам видавали в 16 років, але тепер цей вік, як і в Росії, знизили на два роки. За інформацією видання, на вирішення проблеми дали 2 місяці, а після цього для безпаспортних підлітків окупованого Донбасу перетин кордону стане неможливим назавжди.

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"Час X настав – це 1 липня. Відтепер школярів не випустять із "ДНР" навіть з батьками. Як виняток можуть тільки впустити назад тих, хто покинув республіку зі свідоцтвом про народження до набрання чинності цього закону", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
паспортНовини ДНР
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