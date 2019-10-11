У "Л/ДНР" каратимуть за відсутність паспорта Росії: чим загрожує

Керівництво окупаційних військ на Донбасі розпорядилося прискорити процес видачі паспортів Росії терористам, за затримки в якому будуть звільняти з так званої служби.

Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки повідомляє пресслужба Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Стало відомо, що на окупованих територіях була введена практика щомісячного заслуховування на засіданнях атестаційних комісій тих командирів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, де показник "паспортизації" буде поганим, із подальшим ухваленням рішень про накладення стягнень аж до звільнення з "військової служби".

У "Л/ДНР" каратимуть за відсутність паспорта Росії

Більше того, до 1 листопада всім терористам під підпис повідомлять про звільнення зі "служби" в разі не отримання російського громадянства до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Терористам почали примусово роздавати російське громадянство.

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