Паспорти Росії на Донбасі: окупанти задумали нову підлість

Для отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей російським окупаційним командуванням планується створити так званий Спеціальний оперативний штаб.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, що такі дії їм потрібні для прискорення процесу.

За його словами, насамперед російське громадянство отримуватимуть співробітники "силових структур", керівники місцевих органів окупаційної влади і члени їхніх сімей.

"Триває епопея з підписанням населенням окупованих територій деяких "петицій до президента Зеленського" про необхідність "автономії Донбасу". У різних населених пунктах ОРДЛО фіксуються численні "збори трудових колективів" і працівників бюджетних структур для "схвалення" підготовлених текстів звернень", — додав він.

Крім місцевих окупаційних адміністрацій, цим питанням активно займаються також "офіційні громадські працівники" — наприклад, представники "громадського руху" Донецька республіка" в "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!