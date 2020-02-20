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20 лютого • оновлено в 12:56
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Паспорти Росії на Донбасі: окупанти вдалися до цинічних дій

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В окупованій російськими військами Горлівці (Донецька область) населення змушують отримувати паспорти РФ.

Про це в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець.

"Керівниця справами" окупаційної адміністрації міста Горлівка, деяка Н.Ботвіна примушує своїх підлеглих до отримання паспортів громадянина РФ, погрожуючи позбавити їх премій", – йдеться в повідомленні.

Паспорти Росії на Донбасі

Паспорти Росії на Донбасі

Також Машовець додав, що окупанти обіцяли надати кошти багатодітним сім'ям, а самотнім матерям – "одноразову виплату-допомогу", за умови набуття ними громадянства РФ.

Зазначимо, що заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що Росія за спрощеною процедурою видала понад 125 тисяч паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін наприкінці квітня 2019 року підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна Горлівка
Теги
інформаційне опір видача паспортів в Донецьку російські паспорти
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Junio Van
Junio Van
машовец сказал ?! ну все, точно, так и есть! )))
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