Пасічник раптово вирішив повернути "ЛНР" в Україну і звернувся до Зеленського

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що готовий до повернення псевдореспубліки під контроль України за умови надання їй "особливого статусу".

Відповідне повідомлення, як передає "Остров", з'явилося на сторінці терориста у Twitter. При цьому ватажок "республіки" також наголосив на важливості "визнання права Донбасу на інтеграцію з РФ".

Так, Пасічник підтримав інтернет-флешмоб, що розкручується на окупованих територіях під хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Пасічник Скрін відео

Він почався з того, що "влада" "ДНР" розмістила в мережі ролик горлівської школярки, яка нібито за власною ініціативою звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити війну на Донбасі шляхом надання ОРДЛО "автономії мовної та економічної"

Незабаром у мережі стали з'являтися ролики-відповіді, а потім був створений спеціальний сайт, на якому очочі могли проголосувати за ініціативу. Проект був схвалений рядом ватажків "ДНР" і представників пропагандистських ЗМІ.

У той же час у первинний зміст призову до президента України було внесено зміни, і вимога "автономії" була змінена на "особливий статус".

Вимоги до України ostro.org

"Я приєднався до акції і закликаю кожного жителя Донбасу викласти свою фотографію на сайт! Переконаний, що таким суто мирним шляхом ми доб'ємося припинення війни, виконання Києвом Мінських угод (у першу чергу особливий статус) і визнання права Донбасу на інтеграцію з Російською Федерацією", – написав ватажок "ЛНР".

Ці вражаючі результати ще раз підтверджують, що ми єдині у вимогах до президента України і прагнемо миру. Я приєднався до акції і закликаю кожного жителя Донбасу викласти свою фотографію на сайт! - Леонід Пасічник (@glavalnr) July 3, 2019

Переконаний, що таким суто мирним шляхом ми доб'ємося припинення війни, виконання Києвом Мінських угод (в першу чергу особливий статус) і визнання права Донбасу на інтеграцію з Російською Федерацією

# ЗеленскійПрізнайВиборДонбасса - Леонід Пасічник (@glavalnr) July 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пасічник був обраний главою "ЛНР" на псевдовиборах, проведених терористами в листопаді 2018 року.

У Службі безпеки України заявили, що результати "виборів" стали відомі ще до їх початку.

Незабаром Пасічник зник із суспільного життя "республіки" нібито через від'їзд до Росії, де йому провели операцію на серці.

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