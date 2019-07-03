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Пасічник раптово вирішив повернути "ЛНР" в Україну і звернувся до Зеленського

19.5тЧитати матеріал російською

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що готовий до повернення псевдореспубліки під контроль України за умови надання їй "особливого статусу".

Відповідне повідомлення, як передає "Остров", з'явилося на сторінці терориста у Twitter. При цьому ватажок "республіки" також наголосив на важливості "визнання права Донбасу на інтеграцію з РФ".

Так, Пасічник підтримав інтернет-флешмоб, що розкручується на окупованих територіях під хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

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Пасічник

Пасічник

Скрін відео

Він почався з того, що "влада" "ДНР" розмістила в мережі ролик горлівської школярки, яка нібито за власною ініціативою звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити війну на Донбасі шляхом надання ОРДЛО "автономії мовної та економічної"

Незабаром у мережі стали з'являтися ролики-відповіді, а потім був створений спеціальний сайт, на якому очочі могли проголосувати за ініціативу. Проект був схвалений рядом ватажків "ДНР" і представників пропагандистських ЗМІ.

У той же час у первинний зміст призову до президента України було внесено зміни, і вимога "автономії" була змінена на "особливий статус".

Вимоги до України

Вимоги до України

ostro.org

"Я приєднався до акції і закликаю кожного жителя Донбасу викласти свою фотографію на сайт! Переконаний, що таким суто мирним шляхом ми доб'ємося припинення війни, виконання Києвом Мінських угод (у першу чергу особливий статус) і визнання права Донбасу на інтеграцію з Російською Федерацією", – написав ватажок "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийЛеонід Пасічник
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
Тільки-но кожному з них поставлять клеймо на лоба "бережись: амністований з Л/ДНР", так зразу і почнеться мир.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Царь-путька это глаголит..Кто,такой пасечник,что бы принимать такие решения?!!
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Он требует....в Гааге требуй...идиот...кто ты..что ты....??? Дбл
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