Пашинському вручили обвинувальний акт: справу про стрілянину передають до суду

Народному депутату 8-го скликання Сергію Пашинському Державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт про напад із застосуванням зброї на жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса.

Документ було вручено 3 липня, а в понеділок, 6 липня, обвинувальний акт передадуть до суду, повідомляють "Українські Новини".

"У п'ятницю вручили (Обвинувальний акт. – Ред.)", – сказав представник ДБР. За його словами, Пашинський особисто був присутній під час вручення документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 грудня 2016 року в результаті конфлікту Пашинського і жителя Васильківського району Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.

Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що й виникла сварка.

Крім того, він запевняв, що зробив попереджувальний постріл у повітря, і нібито тоді нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.

Водночас Хімікус спростував версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет відразу в груди й вистрілив. Це підтвердила і експертиза.

У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.

У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру в хуліганстві.

У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіціі роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.

4 жовтня ДБР оголосило Пашинському про підозру.

7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв його під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.

Генпрокурор України Руслан Рябошапка не заперечив ймовірність, що проти Пашинського можуть бути відкриті нові кримінальні провадження.

18 жовтня Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа.

18 грудня Сергія Пашинського відпустили під домашній арешт.