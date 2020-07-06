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Пашинському вручили обвинувальний акт: справу про стрілянину передають до суду

Тимур Григоренко
Розслідування
3,2 т.
Пашинському вручили обвинувальний акт: справу про стрілянину передають до суду

Сергій Пашинський.

Народному депутату 8-го скликання Сергію Пашинському Державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт про напад із застосуванням зброї на жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса.

Документ було вручено 3 липня, а в понеділок, 6 липня, обвинувальний акт передадуть до суду, повідомляють "Українські Новини".

"У п'ятницю вручили (Обвинувальний акт. – Ред.)", – сказав представник ДБР. За його словами, Пашинський особисто був присутній під час вручення документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаСтрільба за участю ПашинськогоДержавне Бюро РозслідуваньСергій Пашинський
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