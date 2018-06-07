"Пашинського фінансує Путін": Савченко звернулася в СБУ

Підозрювана в підготовці державного перевороту народний депутат Надія Савченко, направила запит в СБУ щодо інформації, що людей нардепа Сергія Пашинського нібито фінансує фонд президента РФ Володимира Путіна.

Політик нагадала про відповідну заяву підозрюваного в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко Бориса Германа на судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу, повідомила в Facebook прес-служба Савченко.

"Заява Бориса Германа прозвучало під даною їм клятвою, в присутності ЗМІ та великої кількості свідків", - сказано в повідомленні.

Нардеп проінформувала, що звернулася з депутатським зверненням до голови СБУ Василя Грицака з вимогою відзвітувати, які заходи реагування були прийняті і надавали органи СБУ правову оцінку заявам Германа.

За словами Савченко, також вона звернулася до генерального директора ДК "Укроборонпром" щодо "ганебного факту перебування на посаді керівника одного з департаментів зазначеного стратегічного підприємства сина Сергія Пашинського - Антона, що суперечить, як мінімум, ст. 1 Закону України "Про запобігання корупції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Пашинський заявив, що Герман звинуватив його у співпраці з Кремлем, оскільки нардеп є "топ-ворогом" Росії.