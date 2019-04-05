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Пашинський "підчищає хвости" перед виборами: що сталося

Пашинський "підчищає хвости" перед виборами: що сталося
Нардеп, який стріляв в людину, поки на волі
8.9тЧитати матеріал російською

Закриття справи проти народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського є логічним продовженням обслуговування його інтересів і бажанням "підчистити хвости" перед виборами.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила адвокат В'ячеслава Хімікуса Марина Паринова.

Нагадаємо, резонансна НП сталася 31 грудня 2016 року. В результаті конфлікту народного депутата Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням.

Паринова розповіла OBOZREVATEL, що обслуговування інтересів Пашинського мало місце протягом усього слідства, а депутат дуже поспішав "підчистити хвости" напередодні виборів президента України.

Сергій Пашинський засвітився в багатьох скандалах

Сергій Пашинський засвітився в багатьох скандалах

За словами адвоката, ГПУ не виконала жодних дій, на які вказав суд при першій спробі прокурорських закрити справу.

"Наприклад, дати можливість Хімікусу користуватися правами потерпілого - замість цього ГПУ вирішила йому відмовити. Також суд вказував на те, що з Хімікусом треба провести слідчий експеримент, але з ним його не тільки не провели, але і не запросили жодного разу!", - розповіла Паринова.

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Вона також нагадала, що слідство проводило експеримент з Пашинським, при цьому "понятими" виступили 5 топ-блогерів, яких запрошував особисто Генпрокурор. При цьому результати такого "слідчого експерименту" були спрямовані експерту і на цьому будувалася експертиза.

"Про це теж йшлося в суді, про те, що такі порушення не припустимі, про те, що слідство проведено неповно", - додала адвокат.

Сергій Пашинський стріляв в Хімікуса, завдав йому тяжкі тілесні ушкодження – потерпілому довелося довго лікуватися. У той же час саме проти останнього досі не закрито провадження.

Адвокат розповіла, що після оголошення підозри Хімікусу (в хуліганстві - прим.) нічого не відбувається, слідство ніяк себе не проявляє.

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"У них закінчувався двомісячний термін розслідування і слідство звернулося до суду за продовженням терміну. Просили пiвроку. Суд продовжив до п'яти місяців, які закінчуються 14 квітня", - розповіла Марина Паринова.

Також адвокат заявила, що постанова про закриття провадження щодо народного депутата Сергія Пашинського обов'язково буде оскаржено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Теми
Стрільба за участю ПашинськогоКриміналЕксклюзив
Особи
Марина ПариноваСергій ПашинськийВ'ячеслав Хiмiкус
Місце
Україна
Теги
ГПУНаціональна поліція Українистрілянина
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Вот так вот можно безнаказанно отстреливать НЕРАБОВ, как на муйдане))))))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
На нары эту гниду очкастую!
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