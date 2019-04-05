Пашинський "підчищає хвости" перед виборами: що сталося

Закриття справи проти народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського є логічним продовженням обслуговування його інтересів і бажанням "підчистити хвости" перед виборами.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила адвокат В'ячеслава Хімікуса Марина Паринова.
Нагадаємо, резонансна НП сталася 31 грудня 2016 року. В результаті конфлікту народного депутата Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням.
Паринова розповіла OBOZREVATEL, що обслуговування інтересів Пашинського мало місце протягом усього слідства, а депутат дуже поспішав "підчистити хвости" напередодні виборів президента України.
Сергій Пашинський засвітився в багатьох скандалах
За словами адвоката, ГПУ не виконала жодних дій, на які вказав суд при першій спробі прокурорських закрити справу.
"Наприклад, дати можливість Хімікусу користуватися правами потерпілого - замість цього ГПУ вирішила йому відмовити. Також суд вказував на те, що з Хімікусом треба провести слідчий експеримент, але з ним його не тільки не провели, але і не запросили жодного разу!", - розповіла Паринова.
Вона також нагадала, що слідство проводило експеримент з Пашинським, при цьому "понятими" виступили 5 топ-блогерів, яких запрошував особисто Генпрокурор. При цьому результати такого "слідчого експерименту" були спрямовані експерту і на цьому будувалася експертиза.
"Про це теж йшлося в суді, про те, що такі порушення не припустимі, про те, що слідство проведено неповно", - додала адвокат.
Сергій Пашинський стріляв в Хімікуса, завдав йому тяжкі тілесні ушкодження – потерпілому довелося довго лікуватися. У той же час саме проти останнього досі не закрито провадження.
Адвокат розповіла, що після оголошення підозри Хімікусу (в хуліганстві - прим.) нічого не відбувається, слідство ніяк себе не проявляє.
"У них закінчувався двомісячний термін розслідування і слідство звернулося до суду за продовженням терміну. Просили пiвроку. Суд продовжив до п'яти місяців, які закінчуються 14 квітня", - розповіла Марина Паринова.
Також адвокат заявила, що постанова про закриття провадження щодо народного депутата Сергія Пашинського обов'язково буде оскаржено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Через 2 дні після стрілянини Пашинський полетів на відпочинок в австрійські Альпи.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв в темряві без включених габаритів, через що і виникла сварка.
Політик заявляв, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.
При цьому Хімікус стверджував, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет відразу в груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв народний депутат, оголосили... підозра в хуліганстві. У той час, як вогнепальне поранення беззбройної людини для нардепа Пашинського не спричинило ніяких наслідків.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіціі роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
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