Пашинський "підчищає хвости" перед виборами: що сталося

Закриття справи проти народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського є логічним продовженням обслуговування його інтересів і бажанням "підчистити хвости" перед виборами.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила адвокат В'ячеслава Хімікуса Марина Паринова.

Нагадаємо, резонансна НП сталася 31 грудня 2016 року. В результаті конфлікту народного депутата Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням.

Паринова розповіла OBOZREVATEL, що обслуговування інтересів Пашинського мало місце протягом усього слідства, а депутат дуже поспішав "підчистити хвости" напередодні виборів президента України.

Сергій Пашинський засвітився в багатьох скандалах

За словами адвоката, ГПУ не виконала жодних дій, на які вказав суд при першій спробі прокурорських закрити справу.

"Наприклад, дати можливість Хімікусу користуватися правами потерпілого - замість цього ГПУ вирішила йому відмовити. Також суд вказував на те, що з Хімікусом треба провести слідчий експеримент, але з ним його не тільки не провели, але і не запросили жодного разу!", - розповіла Паринова.

Вона також нагадала, що слідство проводило експеримент з Пашинським, при цьому "понятими" виступили 5 топ-блогерів, яких запрошував особисто Генпрокурор. При цьому результати такого "слідчого експерименту" були спрямовані експерту і на цьому будувалася експертиза.

"Про це теж йшлося в суді, про те, що такі порушення не припустимі, про те, що слідство проведено неповно", - додала адвокат.

Сергій Пашинський стріляв в Хімікуса, завдав йому тяжкі тілесні ушкодження – потерпілому довелося довго лікуватися. У той же час саме проти останнього досі не закрито провадження.

Адвокат розповіла, що після оголошення підозри Хімікусу (в хуліганстві - прим.) нічого не відбувається, слідство ніяк себе не проявляє.

"У них закінчувався двомісячний термін розслідування і слідство звернулося до суду за продовженням терміну. Просили пiвроку. Суд продовжив до п'яти місяців, які закінчуються 14 квітня", - розповіла Марина Паринова.

Також адвокат заявила, що постанова про закриття провадження щодо народного депутата Сергія Пашинського обов'язково буде оскаржено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся