''Пасажирка зникла'': Омелян розкрив подробиці НП із полицею в потязі Київ-Рахів

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів про хід розслідування інциденту в потязі №357К Київ-Рахів, коли на пасажирку Надію Полякову впала верхня полиця.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр вибачився перед постраждалою жінкою (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

"Зараз цей випадок розслідується. У мене була окрема розмова з "Укрзалізницею" з цього приводу. Він взагалі нагадує якісь такі події в "Східному експресі" (детективний роман письменниці Агати Крісті. — Ред.)" — зазначив він.

Володимир Омелян Скрін відео "Радіо Свобода"

Як стверджує Омелян, розслідування, зокрема, гальмує той факт, що другу ймовірно причетну до нещасного випадку жінку не вдається розшукати.

"Розслідування ще не завершене, тому що цю пасажирку, яка нібито впала, досі знайти не можуть. І хто падав і чи падав взагалі, як це було — дуже дивно. Ну точно людина собі такі травми самостійно не могла нанести. Ще раз приношу вибачення перед нею і перед сім'єю. Я сподіваюся, що ми чітко з'ясуємо до кінця і "Укрзалізниця" публічно затвердить, що дійсно сталося", — сказав Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з купе потягу сполученням Київ-Рахів на жінку впала верхня полиця з пасажиркою. На нижньому місці знаходилася 58-річна жителька Миргорода Надія Полякова. Вона отримала роздроблення таза й опинилася в Тернопільській обласній лікарні.

постраждала жінка скрін відео

Постраждала зазначила, що провідниця та начальник потяга вели себе під час НП по-хамськи. Вже на другий день після операції потерпілій пред'явили акт, підписаний начальником і провідником, у якому сказано: все було справним, а на жінку впала тільки пасажирка (без полиці).