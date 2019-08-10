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Пасажирів вивели: на Полтавщині сталася НП з поїздом "Інтерсіті"

2.9т Читати матеріал російською

У Полтавській області в районі населеного пункту Чутове зламався поїзд "Інтерсіті".

Відео виклали очевидці в групі "Х*йова Салтівка" у Facebook. Відзначається, що пасажирів на час ремонту попросили вийти їх вагонів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Всіх пасажирів вивели пастися на природу. Інформації щодо тривалості ремонту ніхто не дає, але палять вже 1,5 години (станом на 12:00 – Ред.). Такі справи", – йдеться в коментарі до опублікованих кадрів.

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На Полтавщині зламався поїзд "Інтерсіті"

На Полтавщині зламався поїзд "Інтерсіті"

Скріншот із відео

Більш детальна інформація з'ясовується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на ділянці "Маріуполь - Південнодонбаська". Електрички там не їздили останні 5 років.

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Місце
Україна Полтава
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