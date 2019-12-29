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29 грудня • оновлено в 10:27
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Пасажири потяга Путіна до Криму потрапили в "Миротворець"

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Пасажири першого потяга з Росії до Криму, який запустили по незаконно побудованому Керченському мосту, потрапили в базу сайту "Миротворець".

Адміністратори порталу прикріпили скріншоти репортажу кореспондентки "Фонтанки" Венери Галєєвої, яка також опинилася в списку. Дані про пасажирів були отримані їх сюжетів росЗМІ.

На сайті вказано, що причиною внесення в базу стало "свідоме порушення держкордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".

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Пасажири потяга з РФ до Криму потрапили в "Миротворець"

Пасажири потяга з РФ до Криму потрапили в "Миротворець"

Також під санкції "Миротворця" потрапили YouTube-блогерка Олена Бардівська, яка випустила ролик про поїздку і оглядачка "Российськой газеты" Марія Голубкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на 4 доби перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

  • Російські пропагандисти опублікували фото і відео з неадекватною мешканкою окупованого Севастополя. На кадрах відобразили, як вона розцілувала вагон поїзда, що почав курсувати по незаконно побудованому Кримському мосту з Санкт-Петербурга до Севастополя і назад.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
сайт Миротворець Кримський міст Крим
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Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Интересно а кота Мостика тоже внесли в базу Миротворца?
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Крымчанин Юрий, Давно уже.
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Да насрать.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Скоро будут говорить: Как??? Ты до сих пор не попал в Миротворец?
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