Пасажири потяга Путіна до Криму потрапили в "Миротворець"

Пасажири першого потяга з Росії до Криму, який запустили по незаконно побудованому Керченському мосту, потрапили в базу сайту "Миротворець".

Адміністратори порталу прикріпили скріншоти репортажу кореспондентки "Фонтанки" Венери Галєєвої, яка також опинилася в списку. Дані про пасажирів були отримані їх сюжетів росЗМІ.

На сайті вказано, що причиною внесення в базу стало "свідоме порушення держкордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".

Пасажири потяга з РФ до Криму потрапили в "Миротворець"

Також під санкції "Миротворця" потрапили YouTube-блогерка Олена Бардівська, яка випустила ролик про поїздку і оглядачка "Российськой газеты" Марія Голубкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на 4 доби перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

Російські пропагандисти опублікували фото і відео з неадекватною мешканкою окупованого Севастополя. На кадрах відобразили, як вона розцілувала вагон поїзда, що почав курсувати по незаконно побудованому Кримському мосту з Санкт-Петербурга до Севастополя і назад.

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