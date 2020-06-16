Партнерство України і НАТО лякає Москву: політолог пояснив значення для Кремля

Членство України в програмі розширених можливостей НАТО – символічний крок, однак він дав Росії зрозуміти, що країна стала ще більше наближена до Альянсу.

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив німецький політолог, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва в Києві Андреас Умланд.

Він зазначив, що цей статус був наданий Україні відносно пізно, "тому що цьому перешкоджала Угорщина".

"Це проміжна програма між простим партнерством і членством у НАТО. Вона прирівнює Україну до таких країн, як Швеція і Грузія, які раніше отримали подібний статус", – розповів експерт.

Умланд додав, що програма не передбачає якихось гарантій безпеки або спільної оборони, але дає низку нових можливостей у співпраці при переході української армії на стандарти НАТО, а також при тренуванні солдатів і координації політичних дій з іншими країнами Альянсу.

"Загалом це радше символічний акт, тому що співпраця й раніше була досить тісною", – вважає Умланд.

Водночас, що далі Україна від Росії, то більше це лякає Москву: "Реакція Кремля пов'язана з тим, що цей статус все ж наближає Україну до НАТО. Країна має офіційну перспективу членства, як це було викладено ще в 2008 році".

"Формулювання в самому анонсі про включення України до програми однозначно підкреслює, що це ще не рішення про вступ до Альянсу. Тобто озвучено певне обмеження. Проте для Москви цей символічний крок означає більше: Україна вже на такій стадії наближення до НАТО, що членство можливе, і в Кремлі це бачать", – зазначив політолог.

Нагадаємо, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Країна стала одним із шести партнерів із розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Андреас Умланд openuni.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує Основоположний акт про взаємні відносини РФ і НАТО, зокрема, проводячи агресивні дії в Україні.