Колишні партнери глави СБУ Івана Баканова Олександр Бєляєв та Андрій Наумов нібито причетні до схем контрабанди через український кордон сигарет і підакцизних товарів.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Вказується, що відразу після призначення на посаду Баканов привів у службу Бєляєва (тіньовий офіс) із Наумовим (начальник внутрішньої безпеки СБУ).

Згодом Наумов нібито створив у рядах внутрішньої безпеки окремий підрозділ, який займається охороною контрабандних потоків.

Щоб зміцнити свої позиції, наскільки відомо, було прийнято рішення зняти з посад двох заступників голови СБУ – Нескоромного і Карпенка, які не погодилися брати участь у кримінальних оборудках.

Для реалізації задуманого трійця, судячи з усього, залучила до своїх лав колишнього співробітника ГУ "К" Ігоря Байдукова, який має широкі зв'язки в цьому специфічному середовищі; відомого бізнесмена Ореста Фірманюка, якого називають мало не хрещеним батьком української контрабанди; власника Львівської тютюнової фабрики Григорія Козловського та Василя Костюка, про якого в ЗМІ говорять як про відомого "обнальщика".

Ймовірно, схема полягає в організації безперешкодної поставки сигарет білоруського й українського походження через територію РФ (кордон на території Харківської області) із транзитом через кордон України та Євросоюзу (на території Львівської, Волинської та Закарпатської областей).

Крім того, Байдуков, як виходець із донецької СБУ, за деякими даними, вже відновив зв'язки з керівництвом донецької тютюнової фабрики "Хамадей", і під контролем "ручного" управління Донецького управління СБУ, розташованого в Маріуполі, запланував проводити поставки сигарет на підконтрольну Україні територію.

На сьогодні вже звільнено керівників контрабандних підрозділів БКОЗ Харківської та Закарпатської областей, які, за даними нашого джерела, не погодилися брати участь у зазначеній діяльності, на черзі й інші. Кажуть, що під удар потраплять начальники Львівського, Одеського, Чернівецького підрозділів БКОЗ.

Іван Баканов Слово і Діло

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