"Партія з нізвідки": Портников заявив про несподіваний результат виборів у Раду

Новообраний український парламент, сформований на позачергових виборах 21 липня, може виявитися непрацездатним.

Таку думку в блозі на сайті "Букви" озвучив український публіцист і журналіст Віталій Портников. Він заявив, що нова Верховна Рада зазнає проблем через суперечності в партії президента України "Слуга народу".

Як зазначив Портніков, зараз рейтинг популярності Володимира Зеленського перебуває на піку. "Однак обрання 423 депутатів, тим більше за змішаною системою – аж ніяк не те ж саме, що обрання однієї особи президентом країни. Тим більше, коли йдеться про появу політичної партії буквально з нізвідки", – вважає публіцист.

Ілюстрація. Вибори в Раду Колаж

На його думку, в цій партії, а також у списках кандидатів від політсили, які балотуються в Раду на мажоритарних округах, зібрані "люди абсолютно різних політичних переконань".

Крім того, вкрай складно передбачити, скільки депутатів від "Слуги народу" пройде по мажоритарці.

"Саме тому ми можемо передбачити наростання внутрішніх протиріч як у самій фракції, так і в її відносинах із президентським офісом, так і всередині самого офісу за вплив на депутатів", – йдеться у блозі.

Портников додав, що всі інші фракції нового українського парламенту будуть дуже невеликими, а коаліцію, ймовірно, не вдасться скласти з двох партій – мінімум із трьох.

"І тут, зрозуміло, апетити та побажання невеликих фракцій будуть зростати непропорційно, що тільки посилюватиме роздратування і без того схильного до паніки президента, який просто не розумітиме, чому ці, які ніхто, вимагають від нього так багато й чому без них не можна. І це буде тільки посилювати напруженість при формуванні коаліції і зумовить її швидкий розпад", – вважає блогер.

Віталій Портников Акценти

Раніше OBOZREVATEL писав про порушення виборчого права в Україні. Проблеми почалися в перший же день парламентської передвиборчої кампанії 2019 року.

Крім того, журналісти нашого видання розібралися, що важливо знати перед голосуванням на виборах до Верховної Ради.

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