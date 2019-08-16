Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Парадокс звинувачення": у справі затримання Гримчака вказали на неточності

2.2т Читати матеріал російською

У справі про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака є кілька "парадоксів звинувачення".

Про це в Facebook розповів український журналіст Юрій Бутусов, назвавши кілька розбіжностей і неточностей.

"СБУ і ГПУ заявили про хабарі – стаття 368, і зловживанні службовим становищем – стаття 369, однак підозра пред'явлене за статтею 190 – шахрайство. Абсурд. Адже стаття 190 не відноситься до підслідності ні НАБУ ні СБУ, шахраями займається поліція і державне бюро розслідувань, і туди треба було відразу передавати справу. Інакше порушується стаття 216 процесуального кодексу", – пояснив він.

Новини
Гримчаку оголосили про підозру, за справу взявся суд: подробиці

Також парадокс "справи Гримчака" полягає в тому, щоб отримати санкцію на проведення проти чиновника слідчих дій, його зробили фігурантом справи замаху на вбивство Тетяни Чорновіл, відкритої в 2014-му році.

Крім того, потерпілим в кримінальному провадженні значиться Максим Святненко, який раніше фігурував як потерпілий у двох антикорупційних справах по двом суддям, які вело НАБУ. Також Святненко офіційно подавався на конкурс в НАБУ.

"Очевидно, що Святненко – агент НАБУ під прикриттям, який вийшов на Гримчака ініціативно. Але такого роду діяльність називається по нашим законам "провокацією хабара", що також є порушенням", – пояснив Бутусов.

Юрій Грамчак

Юрій Грамчак

Країна

Журналіст підкреслив, що з самого початку розслідування про шахрайство НАБУ, СБУ і ГПУ не мали права продовжувати розслідування. Вони зобов'язані були негайно передати справу в ГБР.

"Однак ГБР також не має підстав проводити розслідування, оскільки Гримчак діяв в цій справі не як приватна особа, а як державний діяч. Тобто це зловживання службовим становищем, і значить, справа повинна бути в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, яка й повинна була спочатку отримати справу", – пояснив він.

Бутусов акцентував, що в епізоді з затриманням на хабарі Гримчака не пред'явлено підозри жодному чиновнику.

Новини
Феномен Грымчака: мы должны до конца прочувствовать вкус днища, на которое нас отправили

"Тобто в прес-релізі сказано, що гроші дано за отримання дозволу від Міністерства культури, але немає підозрюваних чиновників! Тобто заявлено, що корупційна схема є, але виглядає так, що Гримчак не збирався нібито нічого вирішувати, вирішив обдурити того, хто дав хабар і нічого не робити, ні з ким не зв'язуватися і не вирішувати питань. Незрозуміло, що і з ким було вирішено у Верховному суді", – відзначав він.

Відзначимо, інформація по справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справа просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

  • Разом з Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

  • Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.

  • Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $ 1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

  • Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього вилучили півмільйона календариків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Затримання Гримчака" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Затримання Гримчака
Особи
Юрій Бутусов Юрій Гримчак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
4
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
an and
an and
Что значит "провокация взятки"? Если человек чиновник высокого ранга, то ему каждый день приходят с "провокациями взятки" бизнесмены и другие чиновники и что? Он может брать от них деньги, т.к. это не преступление уже? Или чиновник, чтоб его осудили должен бегать по улице и предлагать решить что то за взятки сам, или сам обьявления давать такие? Про одного (всем известного) уже целый документальный сериал показали, а он по всем каналам всё о политике рассуждает публично до сих пор..теперь второй герой! Им место - в тюрьме, однозначно! И если это незаконно - значит законы не те у нас!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
отпустите святаго грымчука! он ныучём ны увиноват
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...