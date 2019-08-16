"Парадокс звинувачення": у справі затримання Гримчака вказали на неточності

У справі про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака є кілька "парадоксів звинувачення".

Про це в Facebook розповів український журналіст Юрій Бутусов, назвавши кілька розбіжностей і неточностей.

"СБУ і ГПУ заявили про хабарі – стаття 368, і зловживанні службовим становищем – стаття 369, однак підозра пред'явлене за статтею 190 – шахрайство. Абсурд. Адже стаття 190 не відноситься до підслідності ні НАБУ ні СБУ, шахраями займається поліція і державне бюро розслідувань, і туди треба було відразу передавати справу. Інакше порушується стаття 216 процесуального кодексу", – пояснив він.

Також парадокс "справи Гримчака" полягає в тому, щоб отримати санкцію на проведення проти чиновника слідчих дій, його зробили фігурантом справи замаху на вбивство Тетяни Чорновіл, відкритої в 2014-му році.

Крім того, потерпілим в кримінальному провадженні значиться Максим Святненко, який раніше фігурував як потерпілий у двох антикорупційних справах по двом суддям, які вело НАБУ. Також Святненко офіційно подавався на конкурс в НАБУ.

"Очевидно, що Святненко – агент НАБУ під прикриттям, який вийшов на Гримчака ініціативно. Але такого роду діяльність називається по нашим законам "провокацією хабара", що також є порушенням", – пояснив Бутусов.

Юрій Грамчак Країна

Журналіст підкреслив, що з самого початку розслідування про шахрайство НАБУ, СБУ і ГПУ не мали права продовжувати розслідування. Вони зобов'язані були негайно передати справу в ГБР.

"Однак ГБР також не має підстав проводити розслідування, оскільки Гримчак діяв в цій справі не як приватна особа, а як державний діяч. Тобто це зловживання службовим становищем, і значить, справа повинна бути в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, яка й повинна була спочатку отримати справу", – пояснив він.

Бутусов акцентував, що в епізоді з затриманням на хабарі Гримчака не пред'явлено підозри жодному чиновнику.

"Тобто в прес-релізі сказано, що гроші дано за отримання дозволу від Міністерства культури, але немає підозрюваних чиновників! Тобто заявлено, що корупційна схема є, але виглядає так, що Гримчак не збирався нібито нічого вирішувати, вирішив обдурити того, хто дав хабар і нічого не робити, ні з ким не зв'язуватися і не вирішувати питань. Незрозуміло, що і з ким було вирішено у Верховному суді", – відзначав він.

Відзначимо, інформація по справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справа просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

Разом з Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $ 1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього вилучили півмільйона календариків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram