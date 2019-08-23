"Тату, я живий!" Ветеран АТО розповів про жахи Іловайського котла

Ветеран АТО Віталій Фоменко відверто розповів про трагічні події, які сталися п'ять років тому під Іловайськом.

Тоді під час відступу в Іловайському котлі загинули 366 українських військових, 429 бійців були поранені, приблизно 300 осіб потрапили в полон до терористів. Фоменко з позивним "Косатка" вижив у цій жахливій м'ясорубці, розкривши деталі того трагічного дня, передає "Новое время".

Боєць згадав, що на початку 2014 року він був призначений для охорони Дніпра, де приймав і допомагав переселенцям. Потім відбув на полігон під Києвом і вже звідти попрямував на Донбас.

"17 серпня вночі нам надійшов наказ взяти на добу сухпайок і висунутися в Іловайськ. Була сильна гроза, коли ми їхали, авто на заправці відмовлялися заправляти через блискавки і грім. Як провісник був якийсь. Нам сказали, що їдемо туди на добу. Ми зайшли в Іловайськ колоною – і в підсумку провели там рівно 11 днів", – розповідав він.

29 серпня за наказом командування вони почали відступати. Військові йшли в найближче село, де доргою їх накрило вогнем.

"Танки били, кулемети, у нас 35 авто згоріло за сорок хвилин із втратами, якщо не помиляюся, приблизно 76 осіб. Понад чотири десятки бійців були поранені", – згадував він.

Ветеран АТО Віталій Фоменко Новий час

Фоменко потрапив у полон до бойовиків "ДНР". Водночас у терористів за головних були російські офіцери. Лише через п'ять місяців йому дали подзвонити додому.

"Тату, я живий", – повідомив він батькові під час телефонного дзвінка.

Також Віталій Фоменко розповів про жахи полону. Військових тримали в підвалі, у їжу підливали солярку. За час полону він схуд на 16 кг.

За його словами, в українській армії і керівництві були шпигуни, які "зливали" інформацію бойовикам, це і стало причиною трагедії в Іловайську.

Ветеран АТО Віталій Фоменко

"Хтось зливав інформацію про нас. Це не одна людина, звичайно, робила. Хто конкретно – ми не знаємо, тому що не спійманий – не злодій, як то кажуть. Вийшовши з полону, про зрадників ми інформацію дали. Один із них, до речі, навіть продовжив службу в ЗСУ. А про тих, хто зливав наші дані противнику, точно нічого невідомо", – додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, отриману інформацію про участь Росії в боях під Іловайськом використовуватимуть під час розгляду позову в Європейському суді з прав людини.

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