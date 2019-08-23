Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Тату, я живий!" Ветеран АТО розповів про жахи Іловайського котла

Читати матеріал російською

Ветеран АТО Віталій Фоменко відверто розповів про трагічні події, які сталися п'ять років тому під Іловайськом.

Тоді під час відступу в Іловайському котлі загинули 366 українських військових, 429 бійців були поранені, приблизно 300 осіб потрапили в полон до терористів. Фоменко з позивним "Косатка" вижив у цій жахливій м'ясорубці, розкривши деталі того трагічного дня, передає "Новое время".

Новини
Не забувати Іловайськ: генерал розповів, як змусити Росію заплатити

Боєць згадав, що на початку 2014 року він був призначений для охорони Дніпра, де приймав і допомагав переселенцям. Потім відбув на полігон під Києвом і вже звідти попрямував на Донбас.

"17 серпня вночі нам надійшов наказ взяти на добу сухпайок і висунутися в Іловайськ. Була сильна гроза, коли ми їхали, авто на заправці відмовлялися заправляти через блискавки і грім. Як провісник був якийсь. Нам сказали, що їдемо туди на добу. Ми зайшли в Іловайськ колоною – і в підсумку провели там рівно 11 днів", – розповідав він.

29 серпня за наказом командування вони почали відступати. Військові йшли в найближче село, де доргою їх накрило вогнем.

"Танки били, кулемети, у нас 35 авто згоріло за сорок хвилин із втратами, якщо не помиляюся, приблизно 76 осіб. Понад чотири десятки бійців були поранені", – згадував він.

Ветеран АТО Віталій Фоменко

Ветеран АТО Віталій Фоменко

Новий час

Фоменко потрапив у полон до бойовиків "ДНР". Водночас у терористів за головних були російські офіцери. Лише через п'ять місяців йому дали подзвонити додому.

"Тату, я живий", – повідомив він батькові під час телефонного дзвінка.

Також Віталій Фоменко розповів про жахи полону. Військових тримали в підвалі, у їжу підливали солярку. За час полону він схуд на 16 кг.

За його словами, в українській армії і керівництві були шпигуни, які "зливали" інформацію бойовикам, це і стало причиною трагедії в Іловайську.

Ветеран АТО Віталій Фоменко

Ветеран АТО Віталій Фоменко

"Хтось зливав інформацію про нас. Це не одна людина, звичайно, робила. Хто конкретно – ми не знаємо, тому що не спійманий – не злодій, як то кажуть. Вийшовши з полону, про зрадників ми інформацію дали. Один із них, до речі, навіть продовжив службу в ЗСУ. А про тих, хто зливав наші дані противнику, точно нічого невідомо", – додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, отриману інформацію про участь Росії в боях під Іловайськом використовуватимуть під час розгляду позову в Європейському суді з прав людини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
АТО на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
АТО Донбас
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
21
19
Смішно
8
Цікаво
13
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
воин возвращается с войны по трем причинам. был ранен и не может больше воевать, был убит или кончилась война. почему прошел на войну? целостность страны защищать. сейчас целостность защищена? нет. война окончена? нет. дык почему он не в окопе? где патриотизм этого чувака? видимо он понял что это за война НА САМОМ ДЕЛЕ.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Mega Death
Mega Death
Да уж. Дали ххложёпым проситься под Илловайском. Как бомжи разбегались и дохли))
Показати коментар повністю
Відповісти
7
0
филипп филипыч
филипп филипыч
чувак сделал выводы и в окоп второй раз не полезет. а вот те кто орут за войну до последнего украинца выводы по чужому опыту почему то не могут сделать.
Показати коментар повністю
Відповісти
9
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...