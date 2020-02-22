Паніку у Нових Санжарах спровокував соратник Киви - журналіст

Соратник Іллі Киви і шанувальник партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Чередниченко раніше влади повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих з Китаю українців. Поширена ним інформація спровокувала паніку серед місцевих жителів, яка вилилася у протести та зіткнення із силовиками.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст-розслідувач з Полтави Ігор Гавриленко.

Сергій Чередниченко 5 канал

"Хто сіяв паніку? Зверніть увагу на дати 19 лютого, 10:00, Сергій Чередниченко пише пост про санаторії в Нових Санжарах", – написав журналіст.

Також Гавриленко підкреслив, що місцева влада про плани щодо розміщення евакуйованих з Китаю українських громадян дізналася лише наступного дня.

"При цьому Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА, дізнався, що українців з Китаю розмістять у Санжарах, тільки 20 лютого, вранці – о 7-й годині", - зазначив Гавриленко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що місце обсервації громадян, яких евакуювали з Китаю через епідемію коронавірусу Covid-19, станом на 19 лютого, коли за ними мав вилетіти літак, не було визначене. Це викликало низку повідомлень про нібито розміщення евакуйованих громадян у медзакладах у різних куточках країни.

Коли ж стало відомо, що українців з Китаю привезуть на Полтавщину, у містечко Нові Санжари - місцеві мешканці вийшли на протести проти розміщення у санаторії посеред міста людей, які потенційно можуть бути зараженими коронавірусом. Протести вилилися у сутички між громадянами та правоохоронцями. Пізніше стало відомо про присутність серед мітингарів приїжджих провокаторів.

Наразі евакуйовані з Китаю українці та іноземні громадяни перебувають у санаторії Національної гвардії України у Нових Санжарах.

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