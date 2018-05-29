"Паніка і хаос на всіх рівнях": ВСУ оточують з трьох сторін терористів на Донбасі

Військові Об'єднаних сил на Донбасі оточують з трьох сторін ряд важливих для терористів "ЛДНР" населених пунктів, що викликає істерику в лавах супротивника на всіх рівнях, оскільки російські найманці не мають достатніх сил для повноцінної відповіді.

Таку думку висловив "Апострофу" координатор групи "Інформаційний опір", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

При цьому він зазначив, що ескалація конфлікту проходить не тільки в районі Горлівки, але на захід від Донецька - в районі Докучаєвська - і так далі.

"Важко сказати, наскільки ще виросте градус напруги. Треба розуміти, що якщо брати нинішню конфігурацію окупаційних формувань і тих формувань ЗСУ, які задіяні на стороні ОС, то у бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня", - вважає експерт.

За словами Тимчука, в нинішній ситуації бойовики можуть хіба що "кошмарити", стріляючи не тільки по позиціях ВСУ, а й по цивільних об'єктах.

"Вони якось намагаються реагувати на дії сил ООС. Але ми бачимо, що зараз бойовики проводять інформаційно-психологічну операцію. У район Горлівки було демонстративно перекинуто підрозділ на рівні батальйону, щоб підвищити дух мирного населення, тому що там почали поширюватися панічні чутки про тому, що Горлівку "зливають" Збройним силам України. Але цим і обмежиться", - констатує нардеп.

Тимчук також розповідає, що ВСУ оточують з трьох сторін дуже важливі для бойовиків населені пункти.

"З того боку ми бачимо хаос, істерику на всіх рівнях - не тільки на рівні рядових бойовиків, але і в штабах 1-го "армійського корпусу ДНР". Я завжди говорив про те, що всі масштабні операції бойовики проводили тільки тоді, коли ударним ребром були регулярні підрозділи збройних сил РФ. Тому без російських підрозділів вони не зможуть проводити масштабні операції. Але на тлі ескалації, яка зараз спостерігається, ми поки не бачимо якогось масштабного перекидання військ з території Росії на окуповану територію Донбасу. з ітуація може змінитися кожну годину, але на даний момент ми цього не бачимо", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Горлівку зайшла російські війська з шевронами "Сомалі" .