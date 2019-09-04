"Пам'ятай про смерть!" З'явилися нові подробиці вибуху у дворі ректора під Тернополем

Біля будинку тернопільського ректора Aндpія Кpисовaтого, де вранці 4 вересня прогримів вибух, знайшли записку від зловмисників.

Як повідомляє місцеве видання "Тернополяни", в ній від руки було написано: "Привіт від нас. Ректору моменто море. Momento mori".

"Mеmento mori" перекладається з латинської як "пам'ятай про смерть". Як повідомляють очевидці, в конверті також було виявлено невідому речовину.

Біля будинку ректора працюють слідчі, пpиїхало також керівництво СБУ і МВС Тернопольської області. Конверт узятий для дослідження.

Слідчі знайшли запуску "Тернополяни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові вчинили замах на відомого бізнесмена, йому в авто підкинули вибухівку.

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