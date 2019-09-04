Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Пам'ятай про смерть!" З'явилися нові подробиці вибуху у дворі ректора під Тернополем

1.2т Читати матеріал російською

Біля будинку тернопільського ректора Aндpія Кpисовaтого, де вранці 4 вересня прогримів вибух, знайшли записку від зловмисників.

Як повідомляє місцеве видання "Тернополяни", в ній від руки було написано: "Привіт від нас. Ректору моменто море. Momento mori".

"Mеmento mori" перекладається з латинської як "пам'ятай про смерть". Як повідомляють очевидці, в конверті також було виявлено невідому речовину.

Біля будинку ректора працюють слідчі, пpиїхало також керівництво СБУ і МВС Тернопольської області. Конверт узятий для дослідження.

Новини
У Вінниці чоловік влаштував вибух на дитячому майданчику: є постраждалі
Слідчі знайшли запуску

Слідчі знайшли запуску

"Тернополяни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові вчинили замах на відомого бізнесмена, йому в авто підкинули вибухівку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Тернопіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel