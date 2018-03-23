Палили інструкції? Спливли підозрілі фото Савченко з Рубаном

28 квітня 2017 року позафракційний народний депутат Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених Володимир Рубан палили документи в центрі Києва.

Савченко і Рубан потрапили в поле зору випадкових свідків, які перебували в цьому місці з весільною процесією в районі Поштової площі. На той момент перехожі впізнали тільки Савченко і сфотографували її, повідомляє "Главком".

"Парочка палила документи і розтирала попіл", - розповіли свідки.

При цьому спочатку вони сфотографували тільки Савченко. Рубана ж впізнали лише після того, як його фото почали часто з'являтися в ЗМІ у зв'язку з обвинуваченням у підготовці терактів.

Як повідомляв "Обозреватель", в Шевченківському районному суді Києва 23 березня проходить суд над Надією Савченко.

Прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. При цьому він вказав на те, що Савченко нібито може втекти від слідства.