Палили інструкції? Спливли підозрілі фото Савченко з Рубаном

28 квітня 2017 року позафракційний народний депутат Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених Володимир Рубан палили документи в центрі Києва.
Савченко і Рубан потрапили в поле зору випадкових свідків, які перебували в цьому місці з весільною процесією в районі Поштової площі. На той момент перехожі впізнали тільки Савченко і сфотографували її, повідомляє "Главком".
"Парочка палила документи і розтирала попіл", - розповіли свідки.
При цьому спочатку вони сфотографували тільки Савченко. Рубана ж впізнали лише після того, як його фото почали часто з'являтися в ЗМІ у зв'язку з обвинуваченням у підготовці терактів.
Як повідомляв "Обозреватель", в Шевченківському районному суді Києва 23 березня проходить суд над Надією Савченко.
Прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. При цьому він вказав на те, що Савченко нібито може втекти від слідства.
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