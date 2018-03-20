"Палець розрубаний": розкрилися деталі про вбивство екс-депутата в Запоріжжі

Колишній депутат Генічеського районного ради, учитель фізкультури Щасливцевської школи Костянтин Гурулев, якого вбили в Запоріжжі , був знайдений жорстоко побитим.
"Костя був весь побитий: руки і обличчя в синяках, один палець розрубаний, нігті просто обдерті", - розповіли "Обозревателю" у школі, де працював загиблий.
За словами директорки навчального закладу, ніяких речей при Гурулева не виявили. Хоча він летів на відпочинок з друзями до Туреччини.
"Хоча гроші у нього звичайно ж були. Усе село в шоці, тому що таких позитивних хлопців більше не буває", - додала вона.
Як повідомляв "Обозреватель", в листопаді 2017 року Сєвєродонецьку ударами по голові вбили депутата міської ради від БПП Сергія Самарського.
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