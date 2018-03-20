"Палець розрубаний, а нігті обдерті": подробиці вбивства екс-депутата в Запоріжжі

Загибель екс-депутата Генічеської районної ради, вчителя фізкультури Щасливцевської школи Костянтина Гурульова потрясла його односельчан. На березневі свята молодий чоловік, в самому розквіті сил, збирався разом з друзями підкорювати гірські вершини в Туреччині, а замість цього опинився в морзі Запоріжжя, де його тіло пролежало кілька днів, поки стривожені родичі не забили на сполох.

"Обозреватель" дізнався подробиці страшної трагедії.

"Ми зараз всім селом ридаємо. Костя був настільки позитивним хлопцем, що таких більше немає", – відповіли нам в школі, де працював Гурульов.

Там одразу ж погодилися розповісти про загиблого, тому що "надій на поліцію немає ніяких".

"Костю дуже любили"

Сторінка Гурульова в Facebook говорить про нього, як про активну і життєрадісну людину. В альбомі багато фотографій з дітьми, з туристичних походів. Про це ж "Обозревателю" розповіла директриса школи, де він працював.

"Костя був чудовим учителем фізкультури. Його дуже любили діти, батьки. На батьківських зборах у мене постійно запитували: "А у вас немає ще одного Костянтина Олександровича?" Дуже справедливий, чарівний, завжди зі своєю точкою зору, яку не соромився висловлювати", - розповіла жінка.

Мав відлетіти до Туреччини

Як розповіли в школі, останнім часом Гурульов захоплювався туризмом. Часто брав з собою дітей в походи, а на березневі свята вирішив відправитися підкорювати гори разом з друзями.

Гурульов зі своїм класом

"Він всюди встигав. Ось останнім часом ходив з дітьми в походи по всій Україні. З його приходом наша школа почала вигравати масу змагань. А недавно Костя подружився з якимось туристичним клубом з Дніпра. З ними теж їздив в гори", - продовжила керівник школи.

"Це був його останній дзвоник"

7-го березня Гурульов повинен був полетіти до Туреччини із Запоріжжя зі своїми новими друзями, але плани порушила погана погода.

"В останній раз ми бачили Костю 6-го числа, коли він їхав з Щасливцево в Запоріжжя. Звідти він повідомив, що літак не вилітає з-за поганої погоди. У підсумку вони провели в готелі біля аеропорту добу або двоє, а потім подзвонив і сказав братові, що буде їхати додому. Це був останній дзвінок Кості", - додала вона.

Потім зв'язок обірвався, але в школі вирішили, що це через те, що Гурульов все-таки вилетів до Туреччини. Однак в належний час він на роботу не вийшов і в селі захвилювалися.

"Він попереджав, що може затриматися і не вийти на роботу в понеділок. Але у вівторок, середу, четвер Костя теж не з'явився. Наші хлопці йому час від часу дзвонили, але цим все не було. У п'ятницю наша вчителька знову зателефонувала йому на телефон. Трубку взяв хлопець, який сказав: "я не Костя, я Кирило. Купив цей телефон в кіоску на ринку в Запоріжжі", - продовжила директриса.

Після цього в Щасливцево захвилювалися і почали бити на сполох. Поліція приїхала і нібито почала пошуки, але результатів не було, тому односельці вирішили взяти справу в свої руки.

"Ми знайшли в Запоріжжі нашого односельця, поліцейського у відставці. Вже через годину він дав нам інформацію, що Костя знаходиться в морзі. Дав нам телефон. Ми туди зателефонували, де жінка нам все розповіла. З 10-го числа він знаходився в лікарні, а в ніч з 13-го на 14-е помер. Сказала: "Він уже чотири дні лежить у нас, при ньому ксерокопія паспорта". І ніхто за сім днів не повідомив рідним! У підсумку наша поліція подзвонила в неділю і тільки поцікавилася: "А звідки ви взяли інформацію?" - обурено розповіла директорка.

"Палець розрубаний, а нігті обдерті"

Тіло убитого екс-депутата забрали додому 19-го березня. 20-го повинні відбутися його похорони, на які хочуть прийти всі в Щасливцевому.

"Костя був весь побитий: руки і обличчя в синяках, один палець розрубаний, нігті просто обдерті. Ніяких речей при ньому не виявили. Хоча гроші у нього звичайно ж були. Усе село в шоці, тому що таких позитивних хлопців більше не буває", - підсумували в школі.

Як повідомили нам в поліції, за попередньою версією Гурульов дійсно став жертвою пограбування, але інших подробиць там розповісти відмовилися. Кажуть, що це може зашкодити затриманню злочинців.

Хоча жителі Щасливцевого в покарання винних не вірять. Кажуть, що злочини в їхніх краях відбуваються часто, а ось з розкриттям зовсім біда.

Додамо, що крім осіб злочинців, у цій історії залишається відкритим ще одне важливе питання: де були друзі Костянтина Гурульова, з якими він збирався летіти до Туреччини, коли його вбивали?

"Обозревателю" поки що не вдалося вийти на когось з них, тому ми будемо вдячні, якщо хто з них погодиться розповісти про те, що відбувалося в Запоріжжі.