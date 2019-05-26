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/Розслідування

"Палала в*та": терористи зазнали серйозних втрат на Донбасі. Фото убитих

20.8тЧитати матеріал російською

За період з 18 по 25 травня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 10 терористів, ще 13 – поранені.

Інформація про деяких убитих бойовиків з'явилася на сайті "Петро і Мазепа". Були опубліковані також їх фото.

Так, повідомляється, що 18 травня до "бригади-200" приєднався лейтенант Юрій ("Сімка") Дамаскін – уродженець села Вишневе Верхньорогачицького району Херсонської області. Він вступив до лав терористів у 2014 році. Ліквідований бійцями ЗСУ.

Юрій Дамаскін

Юрій Дамаскін

petrimazepa.com

Юрій Дамаскін

Юрій Дамаскін

petrimazepa.com

Також 18 травня стало відомо про смерть Романа ("Трьохи") Беленка. "Українська химера викрала життя хороброго бійця, який воював за Новоросію на передових позиціях", – написали терористи.

Роман Беленко

Роман Беленко

petrimazepa.com

20 травня був ліквідований 23-річний терорист із Донбасу Володимир ("Амбал") Яковенко. Він пішов в "армію ДНР" ще до свого повноліття. Знищений снайпером ЗСУ в районі Горлівки.

Володимир Яковенко

Володимир Яковенко

petrimazepa.com

Володимир Яковенко

Володимир Яковенко

petrimazepa.com

"Палала в*та": терористи зазнали серйозних втрат на Донбасі. Фото убитих

petrimazepa.com

Також стало відомо про смерть командира автомобільного відділення медичної роти 7-ї окремої мотострілкової бригади Артема ("Атома") Залевського. Будучи професійним медиком, терорист помер від запущеної форми туберкульозу.

Артем Залевський

Артем Залевський

petrimazepa.com

Артем Залевський

Артем Залевський

petrimazepa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ успішно провели спецоперацію в Луганській області, відвоювавши значну частину окупованих територій і закріпившись на нових позиціях.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУООСНовини Донбасутерористи "ДНР"
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Василюк Роман
Василюк Роман
в масштабах тех сил что там стоят это мизер
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
не блядь,война не гражданская .нихуя.
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Почему автор этой статьи до сих пор жив???
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