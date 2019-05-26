"Палала в*та": терористи зазнали серйозних втрат на Донбасі. Фото убитих

За період з 18 по 25 травня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 10 терористів, ще 13 – поранені.

Інформація про деяких убитих бойовиків з'явилася на сайті "Петро і Мазепа". Були опубліковані також їх фото.

Так, повідомляється, що 18 травня до "бригади-200" приєднався лейтенант Юрій ("Сімка") Дамаскін – уродженець села Вишневе Верхньорогачицького району Херсонської області. Він вступив до лав терористів у 2014 році. Ліквідований бійцями ЗСУ.

Юрій Дамаскін petrimazepa.com

Юрій Дамаскін petrimazepa.com

Також 18 травня стало відомо про смерть Романа ("Трьохи") Беленка. "Українська химера викрала життя хороброго бійця, який воював за Новоросію на передових позиціях", – написали терористи.

Роман Беленко petrimazepa.com

20 травня був ліквідований 23-річний терорист із Донбасу Володимир ("Амбал") Яковенко. Він пішов в "армію ДНР" ще до свого повноліття. Знищений снайпером ЗСУ в районі Горлівки.

Володимир Яковенко petrimazepa.com

Володимир Яковенко petrimazepa.com

petrimazepa.com

Також стало відомо про смерть командира автомобільного відділення медичної роти 7-ї окремої мотострілкової бригади Артема ("Атома") Залевського. Будучи професійним медиком, терорист помер від запущеної форми туберкульозу.

Артем Залевський petrimazepa.com

Артем Залевський petrimazepa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ успішно провели спецоперацію в Луганській області, відвоювавши значну частину окупованих територій і закріпившись на нових позиціях.

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