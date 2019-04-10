"Палає вдень і вночі": з'явилося відео потужного удару ЗСУ по терористах

У мережі з'явилося відео знищених позицій терористів "ДНР" на Ясинуватській розв'язці. Удару по них завдали сили ООС.

Ролик опублікував офіцер Збройних сил України Анатоліц (Штріліц) Штефан на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розгром терористів "ДНР" Скріншот відео

"Ясинуватська розв'язка продовжує вдень і вночі чомусь палати. Швидше за все, "ватрушки" заходи безпеки порушують і грають з вогнем. Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" — підписав він його.

Українці також залишили під відео коментарі, в яких тролять окупантів і дякують своїм захисникам.

"Хай горить ясно і довго! Все буде!", "Гори-гори ясно, щоби не загасло", "ОСи не МОЗ, попереджати не будуть", — жартують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Штефан показав відео з ліквідацією терориста "ДНР" снайпером ЗСУ і підривом позицій окупантів. Перший ролик був знятий на маріупольському напрямку. На ньому видно, як український снайпер ліквідовує окупанта з відстані 800 метрів калібром кулі 8,58 мм. На другому відео зафіксоване знищення бліндажа російсько-окупаційних військ воїнами ООС на Світлодарській дузі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!