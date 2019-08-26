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"Падші герої!" Озвучені втрати ЗСУ за час перемир'я на Донбасі

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З початку озвученого перемир'я на Донбасі (21 липня – 20 серпня) в зоні проведення ООС загинули вісім українських військових і 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Дані про втрати серед воїнів ЗСУ озвучили в прес-центрі ООС, передає "Донбас Реалії".

При цьому в Генштабі спростували інформацію волонтерів з "Informnapalm", які повідомляли нібито військові знижують кількість обстрілів з боку терористів, пояснюючи розбіжності в цифрах різними методиками підрахунку.

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Відзначимо, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з опівночі 21 липня.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в результаті обстрілу терористів на Донбасі загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Віталій Собко.

Також в цей день загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов.

Ще в мережі опублікували зворушливі фото загиблих на Донбасі військових Збройних сил України.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Новини Донбасу Донбас загинули військові ООС
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Morozenko Pavel
Morozenko Pavel
А ещё бывают «падшие женщины»)
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филипп филипыч
филипп филипыч
цена независимости 8 чел/мес. не дороговато ли?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Мало.
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