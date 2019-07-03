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Падіння літака на Харківщині: опубліковані перші фото з місця НП

1.9тЧитати матеріал російською

Опубліковані нові фото з місця авіакатастрофи літака Л-39 в Харківській області.

Знімки літака, який під керуванням курсанта Університету повітряних сил імені Кожедуба впав на кордоні Куп'янського та Дворічанського районів, OBOZREVATEL надав Микола Маслій.

На опублікованих кадрах видно, що літак впав в поле і практично згорів дотла.

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Як повідомили в навчальному закладі, пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок.

Відзначається, що НП сталася 2 липня близько 16:00. Курсант третього курсу здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. За його словами, у літака в небі заглох двигун. Літальний апарат впав з висоти 1,5 кілометра.

За фактом катастрофи літака створили спеціальну комісію, яка повинна з'ясувати причину аварії.

Катастрофа літака Л-39

Катастрофа літака Л-39

Фото: Микола Маслій

Катастрофа літака Л-39

Катастрофа літака Л-39

Фото: Микола Маслій

Катастрофа літака Л-39

Катастрофа літака Л-39

Фото: Микола Маслій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, в якому були люди.

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Місце
УкраїнаХарків
Теги
розбився літаклітак
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Создан для учебно-тренировочных полётов. n. Совершил первый полёт 4 ноября 1968 года. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц Организации Варшавского договора. В Украине 36 таких самолётов, но *на крыле* - 4
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