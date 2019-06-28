Озвучені звинувачення: в Росії ухвалили остаточне рішення щодо полонених моряків

Восьми українським військовополоненим морякам, які були захоплені Росією в Чорному морі, висунули звинувачення в остаточній редакції.

Про це в п'ятницю, 28 червня, повідомив у Facebook координатор групи адвокатів Микола Полозов.

"На поточному тижні Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії щодо частини військовополонених українських моряків. Військовополоненим Євгену Семідоцькому, Юрію Будзилу, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру і Сергію Попову слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції за ч. 3 ст. 322 КК РФ (Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою)", – поділився він.

Полонені моряки

Полозов розповів, що така ж доля протягом тижня чекає і решту моряків.

"Завершення цього етапу слідчих дій означає завершення збору та процесуального закріплення доказів у рамках попереднього розслідування. Після чого настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи", – пояснив він.

Також, за словами правозахисника, військовополонених та їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи.

Полозов розповів, що в зв'язку із закінченням наприкінці липня строків тримання під вартою, слідство буде заявляти в Лефортовський районний суд м. Москви клопотання про продовження строків тримання під вартою.

Полонені моряки Українська правда

"Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і знаходяться під захистом III Женевської конвенції 1949 року "Про поводження з військовополоненими", що підтверджується, зокрема, резолюціями ПАРЄ 2259 від 24.01.2019 та 2292 від 26.06.2019, а також доповіддю УВКПЛ ООН", – підкреслив він.

Полозов також нагадав, що українці мають імунітет відповідно до ст. 95 Конвенції ООН з морського права і відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019 повинні бути негайно звільнені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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