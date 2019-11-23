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23 листопада • оновлено в 12:41
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"Л/ДНР" понесли нищівні втрати на Донбасі: названа кількість убитих

2.7т
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Втрати терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України, з 16 до 22 листопада 2019 року склали 19 осіб.

Про ліквідацію членів збройних формувань Російської Федерації в суботу, 23 листопада, повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що 9 окупантів було вбито, ще 10 осіб – санітарні втрати. Крім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один БПЛА.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

ТСН

Пресслужба підкреслила, що військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, в разі загрози їхньому життю та здоров'ю і спроби захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Відзначимо, що в жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" досягли майже ста осіб. Із них кілька десятків – убитими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ВСУ, ще один загинув в ДТП.

Також за період з 15 по 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 82 обстрілу українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, загинуло 2 військовослужбовців, поранено 12 бійців.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Збройні сили України ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Курнув с утра спайсов, пресс -служба оос на фейсбуке огласило медиапространство новыми откровениями. ))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как уничтожили,где столько уничтожили, на сайтах наворосси и РусВесна, уже просто смеются над больными фантазиями ООС и Штефана дырявого.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ну что , кто больше напридумывает, тут ослы из ООС обскакали Штефана дырявого.
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