"Л/ДНР" понесли нищівні втрати на Донбасі: названа кількість убитих

Втрати терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України, з 16 до 22 листопада 2019 року склали 19 осіб.

Про ліквідацію членів збройних формувань Російської Федерації в суботу, 23 листопада, повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що 9 окупантів було вбито, ще 10 осіб – санітарні втрати. Крім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один БПЛА.

Ілюстрація. Війна на Донбасі ТСН

Пресслужба підкреслила, що військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, в разі загрози їхньому життю та здоров'ю і спроби захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Відзначимо, що в жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" досягли майже ста осіб. Із них кілька десятків – убитими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ВСУ, ще один загинув в ДТП.

Також за період з 15 по 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 82 обстрілу українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, загинуло 2 військовослужбовців, поранено 12 бійців.

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