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17 вересня • оновлено в 07:04
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/ Розслідування

Озвучена "формула Зеленського" зі вільнення Донбасу

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Так звана "формула Зеленського" щодо врегулювання ситуації на Донбасі полягає в тому, що Київ буде робити всі кроки, які може, відповідаючи на очікування українського народу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на IСTV. "Наприклад, ми спробуємо обміняти всіх наших хлопців", – пояснив міністр.

За його словами, також буде зроблена спроба дотягнутися ментально до народу на окупованих територіях. Наприклад, планується відновити міст у Станиці Луганській і переглянути термін, на який пенсіонери з ОРДЛО можуть виїхати з окупованої території для отримання пенсії, який зараз становить 60 днів (до двох років).

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24"

При цьому Пристайко запевнив, що Зеленський не збирається 5 років просто вести переговори і дивитися на загибель українських солдатів.

"Якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, вирішити проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових іншим радикальних заходів. На все про все у нас є від півроку до року", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести місцеві вибори і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Міністр відзначав, що проведення виборів в ОРДЛО передбачено в Мінській угоді.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав головну умову для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. За словами глави держави, вибори в ОРДЛО можливі тільки після повного відведення військ. Дане питання також буде обговорюватися на саміті в "нормандському форматі".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Обмін полоненими
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
С одним согласен-после отвода войск.Зеля,ты главнокомандующий,так отведи.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смачно вчера опустили в Польше Украину на заседании ОБСЕ)))))))))))))))
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
А "радикальные меры" это как? Наверное кукиш и язык покажем, а также согнем локоть и вытяним средний палец.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Levintsov Gennady, Милочка...ты бы лучше назвался украинцем чем гражданином мира)))))))))))))))))))))))))))))
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
Сироткин Андрюха, Пофиг,я гражданин ЕС. А вот родственников в этой "Палате #6" жалко.
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