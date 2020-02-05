Ожеледь і ями вбили десятки людей: що відбувається на дорогах України

В Україні збільшується кількість ДТП. Однак винні не тільки водії – до страшної статистики "доклали руку" і дорожні служби, які своєчасно не ремонтують дороги і не чистять їх від снігу та ожеледиці.

За даними патрульної поліції, тільки за минулий рік через незадовільний стан доріг загинула 51 особа і 359 отримали травми. І це тільки лише доведені випадки.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Об'їздив яму

Більшість доріг в Україні перебувають у жалюгідному стані, що призводить до численних ДТП.

У ДТП у Лисянці загинув водій легкового авто, його дружина і дитина отримали травми

Так, у селищі Лисянка Черкаської області в ДТП загинув водій, а його 7-річна падчерка і вагітна дружина отримали важкі травми. Аварія трапилася через те, що водій позашляховика, який рухався попереду, різко загальмував, об'їжджаючи ями. Уникаючи удару, главі сімейства довелося різко повернути убік, і в результаті легковик врізався в дерево.

ДТП з постраждалими, скоєні в умовах незадовільного стану доріг Департамент патрульної поліції

Біля с. Піщане на Черкащині зіткнулися "Лада" і позашляховик Kyron. Загинули чоловік і 3-річний хлопчик, ще одна дитина і жінка отримали травми. Причиною аварії стала яма на дорозі, яку один з водіїв намагався об'їхати.

У Миколаївській області лоб у лоб зіткнулися кросовер Volkswagen і ВАЗ. Загинула одна людина і п'ять отримали травми.

Автомобілі зіткнулися лоб у лоб

За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, кросовер виїхав на зустрічну смугу, коли намагався об'їхати вибоїну.

Один із водіїв об'їздив яму на дорозі

Убивча ожеледь

Багато ДТП трапляється через ожеледицю. Так, під Уманню Черкаської області на трасі зіткнулися 11 транспортних засобів: п'ять вантажівок, п'ять легковиків і рейсовий автобус Варшава – Херсон. Травми отримали три особи.

Журналісти OBOZREVATEL виявили, що проїзна частина на місці ДТП посипана сіллю, проте траса ні до, ні після того не була оброблена. Схоже, що дорожники вирішили підстрахуватися вже постфактум.

Під Тернополем лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Dacia і автобус ПАЗ. Від удару 65-річна пасажирка автобуса, що сиділа поруч із водієм, вилетіла на дорогу і була розчавлена цим самим транспортним засобом.

Смертельна ДТП під Тернополем

У поліції OBOZREVATEL розповіли, що водій Dacia пішов на обгін фури, але через слизьку дорогу не зміг повернутися на свою смугу і зіткнувся з автобусом.

Суди тривають роками

Довести, що ДТП трапилася через недбальство дорожніх служб, досить важко. Наприклад, полтавець Олег Бут протягом двох років судився з управлінням житлово-комунального господарства, перш ніж зумів домогтися компенсації за аварію з авто.

Чоловік пошкодив колесо Toyota, коли в'їхав у яму на дорозі, заповнену водою. В результаті суд зобов'язав комунальників виплатити водієві 18 тис. грн матеріальної та моральної компенсації.

Олег Бут два роки судився з комунальниками Факти і коментарі

Київський юрист Євген Грушовець у січні 2018 року в'їхав у яму в Боярці, в якій залишив дві шини і пошкодив диск. Він звернувся до суду, який визнав винним заступника начальника Боярського головного виробничого управління житлово-комунального господарства. Стягнути грошей Євген поки не зміг і суди тривають донині.

Яма, в яку в'їхав водій Facebook: Євген Грушовець

Трапляється, що дорожників визнають винними у ДТП з трагічними наслідками, але відбувається це вкрай рідко. Одна з таких подій була у 2016 році. На трасі Київ – Харків – Довжанський зіткнулися Volkswagen і BMW-730. Загинули двоє пасажирів Volkswagen.

Причиною трагедії стала вибоїна шириною три на три метри і глибиною 14 см, яку водій Volkswagen спробував об'їхати, але не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну. Там авто зіштовхнулися.

Суд визнав винним виконроба ДП "Полтавський облавтодор". Його засудили на три роки позбавлення волі, однак звільнили від покарання у зв'язку із закінченням терміну давності.

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