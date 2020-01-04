Екокатастрофа на найглибшому озері України: прокуратура відкрила кримінальну справу

Посадових осіб Держекоінспекції Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що могло привести до падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема в одному з найбільших озер України – Світязі.

Відповідні факти розслідують правоохоронці, інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Прокуратура з'ясувала, що чиновники органів державної влади, всупереч вимогам законодавства, не здійснили оцінки впливу, який чинить на стан озер незаконна діяльність суб'єктів господарювання.

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Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об'єкти на орендованій території площею 230 га без необхідних документів і здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.

При цьому Державна екологічна інспекція Волинської області не подала позову до суду для припинення протиправної діяльності підприємства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт зловживання посадовими особами Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Обміління Світязя

Як писав OBOZREVATEL, найглибше озеро України – Світязь у Волинській області – "тане" буквально на очах, через що екологи б'ють на сполох. Вода відійшла від берега на півсотні метрів.

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