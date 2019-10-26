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26 жовтня • оновлено в 18:46
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/ Розслідування

Лаявся з "нелегалами" зі зброєю: штаб ООС пояснив скандал із Зеленським у Золотому

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Озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, не мають ніякого відношення до Збройних сил.

Про це в Facebook заявив пресцентр штабу ООС, зазначивши, що люди перебували в приватному будинку і називали себе добровольцями. Таким чином, вони порушили Закон про операцію Об'єднаних сил.

"Вони не є представниками будь-яких силових відомств або Збройних Сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

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"Люди, які спілкувалися з президентом, не належать ні до однієї з наступних категорій, а тому знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка", - повідомили в штабі.

Зеленський в Золотому

Зеленський в Золотому

Зеленський в Золотому

Зеленський в Золотому

Зеленський в Золотому

Зеленський в Золотому

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна розмова Зеленського в Золотому відбулася, як з'ясувалося, з колишнім бійцем "Азова", який нині є головою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Він заявив, що проігнорує зі своїми соратниками рішення головнокомандувача Зеленського про розведення військ і залишиться в Золотому.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "находятся в Золотом с оружием нелегально". Так судя по словам это преступники, ведь так? Почему их не арестовала служба безопасности президента?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
НАТО нервно курит в сторонке от такой армейской дисциплины.
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К Денис
К Денис
От сюда вывод... Любая сдача даже 1 метра земли... Чья либо невиннная смерть... Кто такие эти "нелегалы".. Это марадеры и уб, лю..дки..
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