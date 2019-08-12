"Отвєточка до Ростова дійде": у ЗСУ відповіли на погрози "ДНР"

Заява "пресслужби народної міліції ДНР" про успішний наступ на Україну зроблена з метою спровокувати українських військових спікерів видати плани України.

Але провести такий наступ практично нереально. Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин.

Бійці ЗСУ, ілюстрація military_tv_ua

Говорячи про наступ по лінії Кривий Ріг – Кременчук – Полтава – Київ, він зауважив: "Щось подібне зробити практично нереально, бо сьогодні українська армія – одна з найбільш боєздатних у Європі. Бо ми ведемо реальну війну. А смуга у нас багатоешелонувана".

"І зробити це за якийсь вечір, день чи тиждень – це дуже важко. Я не скажу, що нереально, бо у світі реально все. Але це зі сфери фантастики", – наголосив експерт.

Відповідаючи на запитання, чому терористи роблять подібні заяви, Волошин припустив: "Вони хочуть почути коментарі, що ми на це скажемо. Вони провокують нас, щоб вивідати наші плани. Так от, нехай знають, що у нас глибокоешелонувана оборона, а армія вміє і може воювати".

"А ось отвєточка, яка піде туди, можливо, і до Ростова дійде", – пообіцяв він.

Як писав OBOZREVATEL, одіозний терорист, "начальник пресслужби народної міліції "ДНР" Данило Бессонов повідомив, що "республіка" прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і вже до вечора 11 серпня буде у Києві.

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