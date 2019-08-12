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"Отвєточка до Ростова дійде": у ЗСУ відповіли на погрози "ДНР"

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Заява "пресслужби народної міліції ДНР" про успішний наступ на Україну зроблена з метою спровокувати українських військових спікерів видати плани України.

Але провести такий наступ практично нереально. Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин.

Бійці ЗСУ, ілюстрація

Бійці ЗСУ, ілюстрація

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Говорячи про наступ по лінії Кривий РігКременчукПолтаваКиїв, він зауважив: "Щось подібне зробити практично нереально, бо сьогодні українська армія – одна з найбільш боєздатних у Європі. Бо ми ведемо реальну війну. А смуга у нас багатоешелонувана".

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"І зробити це за якийсь вечір, день чи тиждень – це дуже важко. Я не скажу, що нереально, бо у світі реально все. Але це зі сфери фантастики", – наголосив експерт.

Відповідаючи на запитання, чому терористи роблять подібні заяви, Волошин припустив: "Вони хочуть почути коментарі, що ми на це скажемо. Вони провокують нас, щоб вивідати наші плани. Так от, нехай знають, що у нас глибокоешелонувана оборона, а армія вміє і може воювати".

"А ось отвєточка, яка піде туди, можливо, і до Ростова дійде", – пообіцяв він.

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Як писав OBOZREVATEL, одіозний терорист, "начальник пресслужби народної міліції "ДНР" Данило Бессонов повідомив, що "республіка" прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і вже до вечора 11 серпня буде у Києві.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
Новини Донбасу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Что такое "украинская ответочка" все хорошо знают. Последствия одной такой "ответочки" болтаются на привязи в Керченском порту и сидят за решеткой в Москве!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Бля! Это же который раз уебаны Киев берут? О Лондоне и Рейкьявике я молчу, как рыба об лёд...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Lyakhov Yuri, Ты не рыба, у рыбы мозгов больше, чем у свiдомо МАНДАйнутого бидла!
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Кастрюли, парад в Севастополе уже провели? ))))
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