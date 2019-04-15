Ответка: сили ООС налякали окупантів масштабними навчаннями ППО

В Україні 13 квітня відбулися навчання Об'єднаних сил, які звільняють тимчасово окупований Донбас, з протиповітряної оборони.

Наказ про їх проведення віддав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв після того, як розвідка отримала інформацію про те, що в Ростовській області (Росія) біля кордону з Україною також провели навчання авіації. Окупанти відпрацьовували удари по наземних цілях, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Навчання ППО Facebook штабу ООС

Навчання ППО Facebook штабу ООС

Навчання ППО Facebook штабу ООС

У відповідь українські захисники влаштували свої масштабні навчання із залученням літаків винищувальної авіації, підрозділів зенітно-ракетних військ (від зенітно-ракетного комплексу С-300 до підрозділів, що мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стріла-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3).

Також на окремій ділянці полігону була побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Відомості про засоби повітряного нападу отримувала і передавала на пункт управління система радіотехнічних військ, у складі якої були задіяні і комплекси українського виробництва. Зокрема, радіолокаційна станція 19Ж6 і Р-18 "Малахіт".

В ході навчань підрозділи Об'єднаних сил відпрацювали виявлення, супровід, знищення повітряних цілей, здійснення маневру в нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок.

Також відбулися практичні пуски ракет і ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях.

"Підсумки навчань підтвердили високу ефективність системи протиповітряної оборони Об'єднаних сил. Особовий склад пунктів управління, льотчики винищувальної авіації, розрахунки зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій впоралися із завданням на "відмінно". Повітряний простір Об'єднаних сил під надійним контролем. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

Навчання ППО Facebook штабу ООС

Навчання ППО Facebook штабу ООС

Навчання ППО Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці 73 морського центру спеціального призначення показали, як відпрацьовують висадку на судна повітряним шляхом з метою захоплення. Така висадка є однією зі складових морських абордажних дій.

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