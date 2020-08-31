Отрути Кремля застосовують по всьому світу. Найгучніші "зальоти" російських спецслужб

Замах на російського опозиціонера Олексія Навального став ще одним випадком використання сучасних отрут, доступ до яких мають лише спецслужби. Безшумні вбивці ефективно виконують свою місію, проте бувають і винятки.

Детальніше про низку цинічних злочинів, де жертви замахів вижили й де проглядається робота російських спецслужб, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Отруєння Навального: врятував людський фактор?

Останній резонансний випадок отруєння трапився наприкінці серпня на території Росії. Олексій Навальний випив чаю в аеропорту Томська перед вильотом до Москви, а на борту йому стало погано. Екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку в Омську.

Олексій Навальний з дружиною

У Сибіру політик займався підготовкою свого антикорупційного розслідування про зловживання з боку президентської партії "Єдина Росія".

За епопеєю, як російська влада намагалася переконати всіх, що ніякого отруєння немає, а потім не давали дружині політика перевезти його в європейську клініку, стежили в усьому світі. Але все ж таки 22 серпня борт із Навальним випустили в Німеччину. Через два дні, 24 серпня, в берлінській клініці "Шаріте" заявили, що російський опозиціонер був отруєний.

Борт із Навальним прилетів до Берліна 22 серпня

В організмі Навального знайшли речовину з групи інгібіторів холінестерази. Фахівці вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Еміліаном Гебревим у Софії в 2014 році (про це нижче). Лікарі Навального з берлінської клініки вже зв'язалися з болгарськими колегами.

Ще один факт на користь версії про причетність до отруєння Навального саме російських спецслужб – у РФ засекретили інформацію про можливу евакуацію аеропорту в день НП. Саме в Омську здійснив екстрену посадку борт із політиком, який уже був непритомний. А засекретили після того, як у мережі з'явився запис радіоефіру омського аеропорту в той день.

Із запису випливає, що за п'ять хвилин до зниження літака диспетчер повідомив пілотам, що "відбувається евакуація вокзалу" і просить через це не висаджувати пасажирів в автобуси.

Потім пілот повідомив, що знижується до аеропорту, і запросив швидку допомогу.

Акція протесту в Росії

Співробітник однієї з українських спецслужб поділився з OBOZREVATEL думкою, що Навального хотіли саме ліквідувати, але його врятував людський фактор.

"Дивіться: спочатку трапилася екстрена посадка в Омську, незважаючи на спроби стати цьому на заваді – нібито було мінування. А потім у лікарні Навальному насамперед почали капати атропін, який діє як антидот під час отруєнь органофосфатами. Не під час усіх, звичайно, але як перша, екстрена міра, рішення було правильним. Це потім "нагнули" лікарів і вони стали говорити, що ніякого отруєння не було. Думаю, саме дії пілотів і лікарів сплутали всі карти спецслужбам Росії, і Навальний залишився живий", – поділився експерт.

Зараз Олексій Навальний перебуває в штучній комі і під'єднаний до апарату ШВЛ. Однак, на думку німецьких лікарів, загрози його життю вже немає.

Отруєння Скрипаля: шпилі-вілі ГРУ і отрута "Новачок"

Агенти Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ отруїли Сергія Скрипаля отрутою під назвою "Новачок" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року.

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 90-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані в сквері. Завдяки оперативній допомозі англійських лікарів вони вижили.

Сергій Скрипаль із дочкою Юлією Фото Daily Mail

Сергій Скрипаль – колишній полковник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ). У 2006 році в Російській Федерації він був засуджений за шпигунство на користь британської розвідки до 13 років позбавлення волі. З 2010 року, після помилування і обміну ув'язненими шпигунами між Росією і США, жив у Великобританії, де отримав громадянство.

Великобританія назвала підозрюваних в отруєнні, які нанесли нервово-паралітичну речовину "Новачок" на ручку дверей будинку, де проживав Скрипаль. Отруювачами виявилися якісь "Олекандр Петров" і "Руслан Боширов", а насправді співробітники ГРУ Олекандр Мишкін і Анатолій Чепіга.

Розкриті співробітники ГРУ "Олександр Петров" (Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (Анатолій Чепіга) заявили, що в Солсбері були як туристи і милувалися на шпилі

Співробітники російської спецслужби засвітилися на камерах у Британії

Отруєння Скрипаля викликало великий міжнародний скандал, в результаті якого понад 30 країн і організацій вислали російських дипломатів.

А в 2019 році було озвучено сенсаційну інформацію, що в отруєнні Скрипаля засвітився ще один співробітник ГРУ – якийсь "Сергій Федотов" (насправді Денис Сергєєв).

Своє агентурне ім'я "Федотов", як і його товариші по службі в ГРУ Чепіга з Мишкіним, отримав у 2010 році. "Федотов" одночасно з ними подорожував спочатку в Прагу в 2014 році, а потім до Британії – під час отруєння Скрипалів.

Взагалі Федотов дуже багато їздив і з'являвся якраз у тих точках світу, де траплялося щось "незвичайне". Так "Федотов" засвітився у справі про отруєння болгарського бізнесмена, торговця зброєю Гебрева, давши розслідуванню цього злочину новий поштовх.

Співробітник ГРУ "Сергій Федотов" Денис Сергєєв

Отруєння Гебрева: зброя до Грузії і України

24 квітня 2014 року ГРУшник "Сергій Федотов" прилетів з Москви в курортне болгарське місто Бургас. У нього був зворотний квиток на 30 квітня, але вже ввечері 28-го він опинився в Стамбулі, де терміново купив квиток до Москви.

Саме цього дня великий болгарський бізнесмен, торговець зброєю Еміліан Гебрев потрапив до лікарні після того, як знепритомнів на прийомі, який він влаштував у Софії. Водночас із симптомами важкого отруєння були госпіталізовані його син Христо і один із топменеджерів.

І сина, і директора компанії Гебрева не було на прийомі. Єдине, що об'єднувало всіх трьох, – вранці вони були у своєму офісі, розташованому в будівлі готелю "Орбіта" в Софії. Болгарські слідчі схиляються до версії, що отруту також було нанесено на дверну ручку, як і в справі Скрипаля.

Бізнесмен Еміліан Гебрев був отруєний у 2014 році Фото armymedia.bg

І тільки в 2019 році на записах відеокамер, встановлених на парковці готелю, ідентифікували офіцера ГРУ. Того самого Федотова / Сергєєва, який прибув до Британії разом з "Бошировим" і "Петровим" у день отруєння Скрипалів.

А відразу після отруєння Гебрева лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, знайшла сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належить до класу "Новачка". Питання про те, хто стояв за замахом, відпали самі собою. Через місяць Гебрев вийшов із коми і його стан покращився.

Пізніше він розповів Bellingcat і The Insider, що в травні його стан знову різко погіршився і він знову потрапив у госпіталь. Так "збіглося", що в травні "Сергій Федотов" повертався в Болгарію на три дні і знову полетів не зворотним рейсом, який був уже замовлений, а зробивши гак через Сербію.

Розслідувачі видання The Insider, групи Bellingcat і журналу Der Spiegel з'ясували, що Сергєєв був не єдиним виконавцем плану. В операції, з огляду на наявні дані, брало участь не менше ніж сім співробітників ГРУ. Однак болгари висунули звинувачення тільки трьом, щодо яких є, на їхню думку, стовідсоткові докази.

Це росіяни з паспортами на імена Сергія Федотова, Сергія Павлова і Георгія Горшкова. Слідство встановило, що "ці особи ніколи не робили поїздок за межі своєї країни під своєю реальною особою" і протягом багатьох років "використовували різні міжнародні паспорти".

Співробітник ГРУ Денис Сергєєв (оперативний псевдонім "Сергій Федотов"). Ліворуч кадр із документального фільму 1997 року, який демонструє роль Сергєєва в бойових діях у Дагестані. Праворуч – фотографія Федотова з візового документа. фото Bellingcat

На питання про те, чому Гебрев міг представляти інтерес для ГРУ, бізнесмен відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія проводила поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що перебував під контролем його компанії. Також відомо, що Гебрев поставляв озброєння Грузії під час російсько-грузинської війни 2008 року, що він особисто і підтвердив.

Болгарські ж ЗМІ припускали, що "Гебрев міг стати мішенню російських спецслужб у результаті провокації, яка змусила Кремль подумати, що він продавав зброю американським союзникам у Сирії".

Як бачимо, в причетності співробітників російської спецслужби до отруєння Скрипаля в Британії і Гебрева в Болгарії немає ніяких сумнівів. Але отруєння Олексія Навального трапилося на території Росії, і навіть якщо вдасться довести наявність ідентичних іншим отруєнням органофосфатів, про достовірне розслідування саме в РФ годі й казати.