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Отруїли невідомою речовиною: на Одещині загадково померла 18-річна студентка

1.2тЧитати новину російською

У місті Кілія Одеської області 11 червня в гуртожитку професійного ліцею було знайдено мертвою 18-річну студентку.

Судмедексперти дійшли до вісновку, що її отруїли невідомою речовиною, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"Правоохоронці встановили, що спиртні напої і наркотичні речовини дівчина не приймала. Передсмертного листа не залишала, намірів самогубства не висловлювала", - розповіли в поліції.

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На даний момент призначено ряд додаткових експертиз, у тому числі, для встановлення речовини, якою була отруєна дівчина.

Загибла - колишня вихованка місцевої школи-інтернату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Словаччині при загадкових обставинах загинула студентка з України. За попередніми даними, дівчина випала з балкону 8-го поверху в одному з гуртожитків у Пряшеві.

Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
Національна поліція України
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