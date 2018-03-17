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Отруєння Скрипаля: Захарова розповіла про походження "Новачка"

8.7тЧитати новину російською

Ймовірно, що джерелом газу є ті країни, де з кінця 1990-х ведуться інтенсивні дослідження речовин з проекту "Новачок" . Це Великобританія, Словаччина, Чехія, Швеція і, можливо, США.

Таку заяву зробила офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова в ефірі кремлівського пропагандистського каналу "Росія 24".

Захаровавважає, що можна з'ясувати, які країни розробляли хімікат, в тому випадку, якщо прем'єр-міністр Великобританії і експерти нададуть його формулу.

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Крім того, дипломатстверджує, що в Росіїнібитоніколи не проводилися дослідження хімічної зброї під кодовою назвою Новачок ".

"Прем'єр-міністр Великобританії не оперує формулою, прем'єр-міністр Великобританії оперує ось цією самою шаблонною назвою, які моментально дає асоціацію з Російською Федерацією, навіть з чимось російським", - уклала Захарова.

При цьому офіциальной представник російського МЗСзаперечує причетність Росії допоходженнягазу "Новачок".

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"Яким чином було отримано висновок який стосуються саме Росії, якщо вони не передали нам ці проби? Адже, за логікою, у них цієї речовини немає, не повинно бути. З якими зразками у себе вони порівнювали, щоб зробити цей висновок?", -заявила вона в ефірі і зробила власний висновок, що"у них є зразки, які вони приховують, або це взагалі все брехня від початку до кінця ".

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

На це Захарова в хамській манері назвала слова влади офіційного Лондона "цирковим шоу в британському парламенті".

Читайте всі новини по темі "Отрута "Новачок"" на сайті "Обозреватель".

Тема
Отрута "Новачок"
Особи
Сергій СкрипальМарія ЗахароваТереза ​​Мей
Місце
Росія
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