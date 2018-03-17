Отруєння Скрипаля: Захарова розповіла про походження "Новачка"

Ймовірно, що джерелом газу є ті країни, де з кінця 1990-х ведуться інтенсивні дослідження речовин з проекту "Новачок" . Це Великобританія, Словаччина, Чехія, Швеція і, можливо, США.

Таку заяву зробила офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова в ефірі кремлівського пропагандистського каналу "Росія 24".

Захаровавважає, що можна з'ясувати, які країни розробляли хімікат, в тому випадку, якщо прем'єр-міністр Великобританії і експерти нададуть його формулу.

Крім того, дипломатстверджує, що в Росіїнібитоніколи не проводилися дослідження хімічної зброї під кодовою назвою Новачок ".

"Прем'єр-міністр Великобританії не оперує формулою, прем'єр-міністр Великобританії оперує ось цією самою шаблонною назвою, які моментально дає асоціацію з Російською Федерацією, навіть з чимось російським", - уклала Захарова.

При цьому офіциальной представник російського МЗСзаперечує причетність Росії допоходженнягазу "Новачок".

"Яким чином було отримано висновок який стосуються саме Росії, якщо вони не передали нам ці проби? Адже, за логікою, у них цієї речовини немає, не повинно бути. З якими зразками у себе вони порівнювали, щоб зробити цей висновок?", -заявила вона в ефірі і зробила власний висновок, що"у них є зразки, які вони приховують, або це взагалі все брехня від початку до кінця ".

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

На це Захарова в хамській манері назвала слова влади офіційного Лондона "цирковим шоу в британському парламенті".