Отруєння Скрипаля: творець "Новачка" розповів про секрет

Спеціаліст в області хімічної зброї Віл Мірзаянов, що вважається одним із творців сімейства отруйних речовин "Новачок", розкрив раніше невідому інформацію, яка доводить російське походження отрути.

"Тим, хто сумнівається в тому, що "Новачок" був саме російського походження, скажу - там повинен бути відбиток пальців росіян. При реакції з отримання "Новачка" використовується т.зв. промотор, речовина, яка зв'язує побічний продукт реакції з тим, щоб реакція йшла безперервно до вичерпання всіх реактантов. Це т.зв. технологічний секрет", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

"Я його не розкрив у своїй книзі, хоча і давав там реакцію отримання "Новачка". Природно, у англійців повинен бути свій промотор для ведення реакції, відмінний від російського. Останній використовувався також при отриманні речовини 33 - російського аналога VX газу. Англійці, природно, знають про нього, оскільки вони мали, згідно з Конвенцією, зразки речовини 33. Сподіваюся, тепер дійшло до свідомості тих російських органів, які начисто заперечували використання російської "Новачка", - підсумував Мірзаянов.

Також, за його словами, необхідно поставити під міжнародний контроль "Новачок", включити його в список заборонених ОВ Конвенції по забороні хімічної зброї.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла про походження "Новачка".