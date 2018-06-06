Отруєння Скрипалів: в Скотланд-Ярді відновили похвилинну хронологію подій

Поліція Великобританії відновила послідовність подій в день отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

У звіті, опублікованому на сайті Скотланд-Ярду, йдеться, що Юлія Скрипаль прилетіла до Лондона з Москви в суботу, 3 березня, о 14:40 за місцевим часом.

На наступний день близько 9:15 автомобіль її батька бачили на Лондон-роуд, Черчілль-вей-Норте і Уілтон-роуд.

У той же день о 13:30 машину помітили на Девізес-роуд на шляху до центру міста.

О 13:40 Скрипалі припаркували авто і попрямували в паб Bishops Mill в центрі Солсбері.

О 14:20 вони почали обідати в ресторані Zizzi, з якого пішли о 15:35.

Через 40 хвилин в екстрену службу надійшов дзвінок від місцевого жителя. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили постраждалих на лавці неподалік від ресторану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скотланд-Ярд відзвітував про проведені дії у справі Скрипаля. Так, в Солсбері за три місяці провели понад 170 обшуків і опитали близько 900 свідків, а в слідстві взяли участь 250 слідчих з контртерористичної мережі.