УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Отруєння Скрипалів: в Скотланд-Ярді відновили похвилинну хронологію подій

1.9тЧитати новину російською

Поліція Великобританії відновила послідовність подій в день отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

У звіті, опублікованому на сайті Скотланд-Ярду, йдеться, що Юлія Скрипаль прилетіла до Лондона з Москви в суботу, 3 березня, о 14:40 за місцевим часом.

На наступний день близько 9:15 автомобіль її батька бачили на Лондон-роуд, Черчілль-вей-Норте і Уілтон-роуд.

Новини
Думали, не виживуть: лікарі пояснили одужання Скрипаль

У той же день о 13:30 машину помітили на Девізес-роуд на шляху до центру міста.

О 13:40 Скрипалі припаркували авто і попрямували в паб Bishops Mill в центрі Солсбері.

О 14:20 вони почали обідати в ресторані Zizzi, з якого пішли о 15:35.

Новини
Збиралася стати матір'ю: з'ясувалася несподівана деталь про Юлію Скрипаль

Через 40 хвилин в екстрену службу надійшов дзвінок від місцевого жителя. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили постраждалих на лавці неподалік від ресторану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скотланд-Ярд відзвітував про проведені дії у справі Скрипаля. Так, в Солсбері за три місяці провели понад 170 обшуків і опитали близько 900 свідків, а в слідстві взяли участь 250 слідчих з контртерористичної мережі.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "Обозреватель".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги