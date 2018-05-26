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Отруєння дітей в українських школах: що відомо про деталі розслідування

2.6тЧитати новину російською

Фахівці не можуть встановити точні причини масових отруєнь дітей у школах України.

Лікар-токсиколог Володимир Саркісян заявив, що після інцидентів в Черкасах, Павлограді, Миколаєві та Харкові рятувальники не виявили отруйних речовин ні в повітрі, ні у воді, ні в землі. Про це пише видання "Апостроф" .

Також Саркісян стверджує що у висновках лікарів немає ніякої інформації про токсини.

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"Занадто мало даних для конкретних висновків. Це може бути будь-яка отруйна речовина, яка переважно діє на нервову систему. Але це в тому випадку, якщо симптоми об'єктивно такі, як кажуть діти, адже одна справа - скарги дітей, а інша справа - те, як реально проявляються клінічні симптоми", - пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, рятувальники евакуювали 400 дітей з миколаївської середньої школи через розпилення невідомого аерозолю з різким запахом.

Місце
Україна
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