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"Отримував гроші за окупацію України": спливли нові дані про загиблого бійця ГРУ в Москві

1.3тЧитати матеріал російською

По-звірячому вбитий кавказцями на півночі Москви боєць спецназу ГРУ Микита Бєлянкін воював не тільки в Сирії, але й на Донбасі за терористів "Л/ДНР".

Як розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook з посиланням на слова друзів і знайомих покійного, той брав участь в бойових діях в Зайцевому та під Авдіївкою.

"Ще одне свідчення, що у війні на Донбасі РФ досі широко застосовують "відпускників" – простіше кажучи, кадрові підрозділи військовослужбовців, що діють під виглядом "ополченців", – зазначив журналіст.

Микита Бєлянкін

Микита Бєлянкін

"КП"

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За його словами, бої в промзоні Авдіївки почалися в 2016-му році, так що 24 бригада ГРУ застосовувалася не тільки в 2014-му.

"Ну що сказати – найманець, який повернувся до РФ витрачати свою підвищену премію за війну проти України та народу Сирії, поніс заслужену кару у себе вдома, туди йому й дорога. Ось ця бійка в підмосковному селі і є "громадянським конфліктом". А гроші найманець отримував за окупацію України та тероризм. Ну, тепер Микита в усьому розібрався. до речі, пост під псевдонімом "Владлен Татарський" написав реальний бойовик Максим Фомін, з 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі", – додав він.

"Отримував гроші за окупацію України": спливли нові дані про загиблого бійця ГРУ в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микита Бєлянкін з позивним "Кадет" на початку червня йшов з дівчиною, коли побачив групу кавказців, які знущалися над хлопцями. Він вирішив заступитися, але в результаті отримав ножем у серце.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Росія
Тег
кримінал
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