Отримав орден за убивства українців: спливли секретні факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Терорист "ДНР" Андрій (Скрипач) Куцький, якого ліквідували на Донбасі, був нагороджений секретним орденом за вбивства українців.

Подробиці розкрив у Twitter блогер Necro Mancer.

Так, стало відомо, що Куцького нагородили відзнакою "Захисник Новоросії". У якийсь момент йому навіть довелося відновлювати нагороду, тому що її вкрали в розташуванні.

Нагородили за смерть українців: факти про ліквідованого терориста "ДНР" Соцмережі

Крім того, він є Кавалером Ордена Св. Миколая Чудотворця. У документах до нагороди зазначено, що її власнику потрібно зберігати в таємниці факт отримання ордена. Крім того, сказано, що вручається він особисто "за розпорядженням І. І. Стрєлкова від імені ГР "Новоросія".

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Нагородили за смерть українців: факти про ліквідованого терориста "ДНР" Twitter Necro Mancer

"Накази про нагородження повинні проходити під грифом "секретно", – написано в документі терористів від 30 липня 2017 року.

Також вказана "заслуга", за яку Куцький отримав орден – "за виняткові результати в знищенні живої сили противника".

Спливли також і інші факти. До вступу в ряди "ДНР" Куцький був музикантом і захоплювався альпінізмом. Воювати за терористів прийшов у 2015 році.

"Про обставини загибелі Скрипача мало що відомо, крім того, що він загинув не в бою і не на передовій. Ведеться слідство", – написали в соцмережі бойовики.

Терориста Скрипача нагородили за вбивства українців Соцмережі

"Те, що Андрій був відзначений відзнакою" Захисник Новоросії "з мечем, ні для кого не секрет. В якийсь момент навіть довелося відновлювати нагороду, тому як вкрали в розташуванні. Але мало хто знає, що рядовий # Куцький є Кавалером Ордена св. Миколая Чудотворця " pic.twitter.com/vS3xYt9g8g - Necro Mancer (@ 666_mancer) September 30, 2019

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Куцького знищили 28 вересня. Також стало відомо про ліквідованого терориста Леоніда Сімутіна.

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