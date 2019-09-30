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1 жовтня • оновлено в 05:44
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/ Розслідування

Отримав орден за убивства українців: спливли секретні факти про ліквідованого терориста "ДНР"

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Терорист "ДНР" Андрій (Скрипач) Куцький, якого ліквідували на Донбасі, був нагороджений секретним орденом за вбивства українців.

Подробиці розкрив у Twitter блогер Necro Mancer.

Так, стало відомо, що Куцького нагородили відзнакою "Захисник Новоросії". У якийсь момент йому навіть довелося відновлювати нагороду, тому що її вкрали в розташуванні.

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Нагородили за смерть українців: факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Нагородили за смерть українців: факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Соцмережі

Крім того, він є Кавалером Ордена Св. Миколая Чудотворця. У документах до нагороди зазначено, що її власнику потрібно зберігати в таємниці факт отримання ордена. Крім того, сказано, що вручається він особисто "за розпорядженням І. І. Стрєлкова від імені ГР "Новоросія".

Отримав орден за убивства українців: спливли секретні факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Twitter Necro Mancer

Отримав орден за убивства українців: спливли секретні факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Twitter Necro Mancer

Нагородили за смерть українців: факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Нагородили за смерть українців: факти про ліквідованого терориста "ДНР"

Twitter Necro Mancer

"Накази про нагородження повинні проходити під грифом "секретно", – написано в документі терористів від 30 липня 2017 року.

Також вказана "заслуга", за яку Куцький отримав орден – "за виняткові результати в знищенні живої сили противника".

Спливли також і інші факти. До вступу в ряди "ДНР" Куцький був музикантом і захоплювався альпінізмом. Воювати за терористів прийшов у 2015 році.

"Про обставини загибелі Скрипача мало що відомо, крім того, що він загинув не в бою і не на передовій. Ведеться слідство", – написали в соцмережі бойовики.

Терориста Скрипача нагородили за вбивства українців

Терориста Скрипача нагородили за вбивства українців

Соцмережі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Куцького знищили 28 вересня. Також стало відомо про ліквідованого терориста Леоніда Сімутіна.

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Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Комментарии на сайте не модерированы
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Обоз все напутал.украинца наградили орденом ДНР за уничтожение террористов.
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