Отримав кулю в голову: в "ДНР" ліквідували 20-річного терориста. Фото

У середу, 22 січня, в "ДНР" ліквідували 20-річного терориста Микиту Фокіна.

Як стверджують пособники окупантів, він "героїчно загинув" від кулі українського снайпера. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр Грамарчук (Грім) (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Прекрасних новин вам у стрічку. Поки хтось десь когось розводить, колабораціоністи продовжують скуповувати квитки на концерт Кобзона. Слідом за одним із комбатів знаменитої "п'ятнашки" відправився до дідів єфрейтор Фокін Микита, який не любить Україну. Прикре самогубство))", – повідомив він.

У "ДНР" ліквідували 20-річного терориста Facebook Олександр Гром

Публікація терористів Facebook Олександр Гром

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 20 січня, на Донбасі терористи "ДНР" ліквідували "заступника командира" бандформування "П'ятнашка" Олексія "Гріна" Кривулю.

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