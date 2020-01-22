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23 січня • оновлено в 01:37
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Отримав кулю в голову: в "ДНР" ліквідували 20-річного терориста. Фото

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У середу, 22 січня, в "ДНР" ліквідували 20-річного терориста Микиту Фокіна.

Як стверджують пособники окупантів, він "героїчно загинув" від кулі українського снайпера. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр Грамарчук (Грім) (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Прекрасних новин вам у стрічку. Поки хтось десь когось розводить, колабораціоністи продовжують скуповувати квитки на концерт Кобзона. Слідом за одним із комбатів знаменитої "п'ятнашки" відправився до дідів єфрейтор Фокін Микита, який не любить Україну. Прикре самогубство))", – повідомив він.

У "ДНР" ліквідували 20-річного терориста

У "ДНР" ліквідували 20-річного терориста

Facebook Олександр Гром

Публікація терористів

Публікація терористів

Facebook Олександр Гром

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 20 січня, на Донбасі терористи "ДНР" ліквідували "заступника командира" бандформування "П'ятнашка" Олексія "Гріна" Кривулю.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Теги
Донбас терористи "ДНР"
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Hop Hip
Hop Hip
Судя по стилистике автор "Карина" это погоняло. Не может женщина в таком стиле рассказывать как один украинец другого украинца убил.
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