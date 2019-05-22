Отримав хабар і ховався 10 років: в Україні суд відпустив на свободу засудженого чиновника

В Україні суд звільнив засудженого чиновника від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання вироку.

Про це передає "Судовий репортер" з посиланням на матеріали судової справи.

Повідомляється, що в 2007 році Печерський суд Києва засудив позивача, який працював заступником гендиректора ДП "Департаментсервіс", до 5 років позбавлення волі і менеджера цього ж підприємства до 6 років позбавлення волі. В якості додаткового покарання суд призначив конфіскацію майна. Йшлося про ч.2 ст.368 КК - одержання хабара. Засуджені нібито отримали 17 500 грн. за перерахування ФГ "Едельвейс-Е" боргу в сумі 49240 грн. за поставлену продукцію.

У день винесення вироку 30 липня 2007 року Шевченківська управлінням поліції було оголошено позивача в розшук як особа, яка переховується від суду. У 2008 році апеляційний суд в частині призначеного покарання залишив вирок без змін. 9 квітня 2009 року постановою Печерського суду обох засуджених оголосили в розшук. Прокурор заперечував проти клопотання засудженого, оскільки той уникав виконання покарання.

Суддя Олег Білоцерківець зазначив, що з матеріалів справи вбачається, що засуджений ніяких дій на ухилення від покарання не скоював, постійно проживав за місцем реєстрації, був офіційно працевлаштований, був активним учасником товариства за місцем свого проживання. Суддя послався на односторонній обов'язок держави примусово реалізувати через спеціально уповноважені органи призначеній особі покарання протягом певних термінів. А засуджений не несе правового обов'язку застосувати правообмеження проти себе, тому що це компетенція спеціальних державних органів.

В результаті чоловік був затриманий лише в вересні 2017 року. Засуджений говорив, що з 2007 року не отримував повісток, а коли в 2008 році сам прийшов до Печерського районного суду, то йому пояснили, що його ніхто не викликав і без офіційного виклику, не можуть навіть припустити в будівлю суду, тому він повинен чекати повістку і тільки тоді приходити. Тому про вирок і розшук, за його словами, він не знав.

Термін давності виконання вироку повинен був закінчитися 6 березня 2013. Але перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання, та з моменту його появи або протягом строку не тільки відновлюється, а й подвоюється (ч.3 ст.80 КК). У 2017 році той же суддя Білоцерківець відмовив у звільненні особи від відбування покарання і апеляційний суд підтримав це рішення.

Судді посилалися на скасовану постанову суду від 2009 року про оголошення особи в розшук. Київський апеляційний суд відмовив у прийнятті до розгляду апеляції засудженого на цю постанову. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року не передбачав можливості оскарження постанови суду про оголошення розшуку засудженого.

25 березня 2019 року Верховний суд повернув скаргу засудженого на постанову про оголошення в розшук, оскільки вона подана після закінчення строку на касаційне оскарження.

Суд в Україні 5 канал

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