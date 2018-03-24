Отримав $1000: у Кабміні спіймали хабарника

Військова прокуратура впіймала на отриманні хабара державного службовця Секретаріату Кабінету Міністрів України.

"23.03.2018 військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України у ході проведення невідкладних розшукових (слідчих) дій під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США викрито чергового хабарника-держслужбовця", - повідомила прес-служба відомства.

Відзначається, що чиновника затримали в той же день, коли його перевели на посаду головного спеціаліста з питань технічного регулювання, промисловості, оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Управління з питань технічного регулювання та промисловості Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України.

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"Установлено, що з метою власного збагачення затриманий одержав неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США за вплив на керівництво Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, щоб останнє не створювало перешкод у діяльності Комісії з питань ліквідації та реорганізації державних підприємств МО", - сказано в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди". Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і накладення арешту на його майно.

Санкція статті передбачає покарання штрафом від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше був затриманий керівник структурного підрозділу КП "Київпастранс" на хабарі.