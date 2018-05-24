Отримали відповідь: терористи "Л/ДНР" не змогли просунутися на Донбасі

Терористи на Донбасі в середу, 23 травня, 38 разів порушували режим припинення вогню, але щоразу отримували адекватну відповідь від українських військових.

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Під час бойових дій двох наших захисників було поранено. За даними розвідки, знищено двоє і поранено троє окупантів.

Російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, щоб на цій ділянці не відбулося розведення військ згідно із досягнутими раніше домовленостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після взяття під контроль українськими військовими селища Чигарі у терористів "ДНР" почалася паніка. Вони влаштували викид дезінформації про втрати з українського боку.