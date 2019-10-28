Отримали важкі травми: в одеській лікарні трапилася НП з дітьми

На Одещині з вікна лікарні випали дворічний хлопчик і п'ятирічна дівчинка. Інцидент трапився у Великомихайлівській медустанові.

В результаті падіння хлопчик отримав ушкодження хребта, а дівчинка важку черепно-мозкову травму. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

"Напередодні діти були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї, умови життя якої – неприйнятні для дітей. Для обстеження були доправлені в районну лікарню і поміщені у палаті на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, і впали", – йдеться у повідомленні.

Діти були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню. За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей у Великомихайлівському відділенні поліції розпочато кримінальне провадження.

Винним в інциденті загрожує до трьох років позбавлення волі.

Дитина у лікарні РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня поліцейська, яка зі скандалом пішла з патрульної поліції, Зоя Мельник розповіла у мережі про страшні знущання з вихованців одеського притулку "Світанок".

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